Всегда на взводе. Лучшие армейские пистолеты ХХ века

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Высокая мощность, точность и безотказность в бою — качественное короткоствольное оружие ценится во всех армиях мира. На поле боя это последний аргумент при близком контакте с противником. Оружейные компании производят сотни различных моделей пистолетов и револьверов, и каждая по-своему хороша. РИА Новости рассказывает о пяти самых знаковых, надежных и убойных пистолетах минувшего столетия.

Товарищ Маузер

Немецкий самозарядный Mauser C96 — один из самых харизматичных пистолетов всех времен. Его разработали в начале XX века. Двухрядный магазин вставляется сверху, "по-винтовочному". А деревянная кобура, используемая в качестве приклада, делает Маузер еще более схожим с полноценной винтовкой. Мощный 7,63-миллиметровый патрон по мощности и пробивным характеристикам превосходит большинство пистолетных боеприпасов того времени.

Скорострельность, дальнобойность и надежность пистолета оценили во многих армиях мира — кроме немцев, с Маузером воевали англичане, турки и итальянцы. В Первую мировую войну была разработана модификация под девятимиллиметровый патрон "Парабеллум". Позже появились модель с укороченным стволом и автоматическая версия. Пистолет эксплуатировали довольно долго, вплоть до Второй мировой войны. В России Маузер в большей степени ассоциируется с комиссарами и сотрудниками НКВД. Он был очень популярен у первых советских силовиков, которым требовалось мощное и компактное оружие для скрытого ношения.

Mauser C96 Источник изображения: © Фото : M62

Почтальон Стечкин

Автоматический пистолет конструкции Стечкина разрабатывался для специальных подразделений и экипажей бронетехники. Двадцать патронов, рекордная для своего вида скорострельность — 750 выстрелов в минуту. Для большей кучности и удобства при стрельбе предусмотрена деревянная кобура, которую можно присоединять как приклад. Использование стандартного девятимиллиметрового пистолетного патрона со слабой отдачей делает АПС очень точным оружием.

Впрочем, при всех плюсах очевидны и главные недостатки Стечкина — слишком тяжелый (1,7 килограмма), массивный и длинный. Так и не ставший массовым пистолет сняли с производства в 1958-м. Однако он остается одной из любимых "машинок" спецназа и славится безотказностью, огневой мощью и удобством применения в ограниченных пространствах, внутри зданий и в городской застройке. Кроме того, сегодня Стечкиным экипируются российские летчики, воюющие в Сирии.

Стрельба из АПС в рамках выставки "Интерполитех-2015" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Барабанная классика

Smith & Wesson Military & Police (Model 10) — самый распространенный револьвер XX века. Американские военные вооружились им еще в 1899-м. С тех пор произведено более шести миллионов образцов различных модификаций. Смит-Вессон закупали армии и полицейские подразделения по всему миру.

По меркам тех лет это было инновационное оружие. Новая система перезарядки, при которой все отстрелянные гильзы извлекались одновременно с помощью подвижного стержня в цилиндре, сокращала время приведения к бою: когда дорога каждая секунда, это очень важно.

От предшественников Smith & Wesson отличался большей пробиваемостью, высоким останавливающим действием пули и точностью. Револьвер настолько удобен, прост и надежен в эксплуатации, что многие полицейские подразделения США пользуются им до сих пор. Он очень популярен среди гражданского населения и занимает особое место в киноиндустрии — герои голливудских боевиков в сложных ситуациях нередко прибегают к помощи S&W.

Револьвер Smith & Wesson Model 10 Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Mike Cumpston / S&W M&P Hand Ejector 1899 model

Карманный калибр вермахта

Пистолет конструкции Георга Люгера калибра 7,65 миллиметра разработан в 1898-м. Немного позже появилась девятимиллиметровая модель, а артиллерийские и пулеметные расчеты оснащались удлиненной версией для стрельбы на дистанцию до 800 метров — в этом случае пистолет оборудовался прикладом и дополнительным барабанным магазином. Люгеры прошли боевое крещение в Первой мировой войне. Однако штатным оружием офицеров немецкой армии пистолет стал в годы Второй мировой: в вермахт поступило на вооружение почти полтора миллиона Люгеров.

Благодаря анатомической форме рукоятки пистолет получился довольно эргономичным. Легкий и плавный спуск обеспечивал высокую точность первого выстрела, а небольшая отдача — хорошую кучность стрельбы. Пистолеты собирали очень качественно, все детали точно подгонялись друг к другу, некоторые модели украшались изящной гравировкой.

Все это делало оружие довольно дорогим в производстве. В конструкции применялось большое количество мелких деталей и механизмов, что усложняло не только изготовление, но и эксплуатацию в полевых условиях. Кроме того, Люгеры были весьма избирательны по части боеприпасов — пули неоживальной формы вызывали задержку выстрела, а патроны повышенной мощности и вовсе могли вывести пистолет из строя. Еще один недостаток — из Люгера в силу особенностей конструкции неудобно стрелять "от живота". Гильзы в этом случае часто летят в лицо стрелку.

Пистолет Люгера Р08 "Парабеллум" Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Два "Т"

Советский ТТ (Тульский, Токарева) разработали в начале 1930-х на замену уже сильно устаревшим Маузерам и Наганам. Военным требовался компактный, мощный и скорострельный пистолет. Для большей пробиваемости и эффективности на больших расстояниях выбрали патрон 7,62 миллиметра. "Тэтэ" получился по-советски простым, без лишней вычурности, но очень надежным и дешевым в производстве.

При этом он по многим характеристикам превосходил не только отечественные образцы, но и зарубежные аналоги. И хотя многие конструктивные решения позаимствованы у иностранных производителей (в частности, схема запирания ствола Браунинга и патрон Маузера), ТТ отличается и оригинальными решениями. Например, ударно-спусковой механизм размещен в отдельном едином блоке, а от случайного выстрела страхует предохранительный взвод курка.

Пистолет впервые применялся в боях на Халхин-Голе, прошел советско-финскую и, конечно, Великую Отечественную войны. До 1953 года выпустили более 1,7 миллиона образцов ТТ. Несмотря на то что в 1951-м на вооружение в Советской армии приняли пистолет Макарова, ТТ оставался в строю еще несколько десятков лет. Токаревым оснащались армии более 30 стран, а после распада СССР пистолет стал очень популярен в криминальном мире.