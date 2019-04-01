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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США выбрали подходящее для войны с Россией оружие стран НАТО

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Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

На первом месте в этом списке оказался американский стелс-истребитель F-35 Lightning II. Автор статьи считает, что конкурирующие державы якобы не смогли создать аналог, сравнимый с этим самолетом по незаметности и продвинутости оборудования, передает РИА "Новости".

Издание также оценило возможности истребителя Eurofighter Typhoon, созданного в кооперации рядом европейских стран. По мнению автора, эта машина по боевым возможностям сопоставима с последними модификациями Су-35, поэтому вполне может противостоять "смертоносному российскому истребителю".

Далее, по версии автора статьи, идут американские стратегические бомбардировщики – B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer, снятые с производства более 20 лет назад. Актуальность этих машин автор объясняет необходимостью обеспечить сдерживание противника путем регулярной ротации бомбардировочной авиации в Европе.

Также в списке оказался американский противолодочный самолет P-8A Poseidon, который, как утверждается, является одними из лучших "охотников" за подводными лодками.

В качестве средства противодействия подлодкам издание также выделяет фрегаты, которые стоят на вооружении Италии, Франции, Испании, Норвегии и Дании.

Кроме того, издание упоминает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Эти машины могут нести до 16 ракет Hellfire класса "воздух-поверхность", благодаря чему способны наносить "разрушительные удары" по вражеской технике, отмечает автор.

Среди бронетехники альянса издание отмечает немецкий основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2, который получил репутацию "несокрушимого" и по-прежнему считается одним из лучших в НАТО наряду, как полагает автор, с американским M1 Abrams и британским Challenger 2.

В списке также оказались американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин рассказал, для чего миролюбивой России не имеющее мировых аналогов оружие.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Германия
Дания
Испания
Италия
Норвегия
Россия
США
Франция
Продукция
AGM-114
AH-64
B-2 Spirit
B-52
Challenger 2
EF-2000
F-35
Leopard-2
M1 Abrams
P-8 Poseidon
Patriot ЗРК
Су-35
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Nimitz
Virginia АПЛ
Авианосец
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