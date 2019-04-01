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01.04.2019
Вестник Мордовии

В Сирии замечен Т-72 с непривычно "квадратной башней"

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Источник изображения: Фото: twitter.com/Bosni94

За годы гражданской войны в Сирии военнослужащие правительственной армии создали несколько вариантов модернизации танков Т-72. В первую очередь, в основном доработки касались улучшения защиты от кумулятивных средств поражения.

Например, можно вспомнить так называемые "сверхзащищенные" варианты, созданные умельцами из элитной 4-й бронетанковой дивизии, неофициально именуемой "танковый спецназ".

Или "семьдесят вторые" с "уголковой броней", появившиеся в 105-ой бригаде Республиканской гвардии.

Некоторые из танков получали тепловизионные прицелы, телевизионные системы наблюдения механиков-водителей и противоракетные комплексы оптико-электронного подавления Sarab. Последних было создано аж три варианта.

Модернизированные таким образом боевые машины довольно неплохо показали себя в боях и даже получили высокие оценки российских специалистов.

Недавно, в Сирии у бойцов правительственных войск был замечен Т-72 с непривычно квадратной башней. Так она стала выглядеть после установки дополнительных экранов. Также бронезащиту получила еще и пулеметная установка командира. Теперь он может вести огонь из своего НВСТ, не опасаясь получить шальную пулю или осколок. Похожая "кабина" имеется на российском Т-72 с комплектом средств защиты для боев в городе (смотрите материал: "Пятидесятитонный вариант "городского" Т-72 произвел на RAE 2015 большое впечатление на иностранных военных").

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
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