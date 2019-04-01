В Индии заявили о сдержанной реакции России на сбитый индийский спутник

Индийские специалисты продолжают комментировать итоги операции, в результате которой на "низкой" орбите был сбит спутник. Тогда индийский премьер Нарендра Моди заявил, что Индия воспользовалась высокоточным оружием, сбив спутник со средним радиусом орбиты около 300 км. Для этого использовалась ракета ASAT. Тогда же Моди заявил, что Индия вошла в число держав, имеющих противоспутниковое оружие. Система противоспутниковой обороны в Индии получила название Шакти.

Источник изображения: topwar.ru

Экс-посол Индии в США Арун Сингх сообщает, что Индия испытала противоспутниковое оружие "не в милитаристских целях". По словам Синкга, испытания, проведённые 27 марта, "могут стать сигналом для США с точки зрения совместной безопасности развития программ исследования космоса.

По словам бывшего чиновника, США рассматривают Индию как близкого партнёра по программе исследования космоса, несмотря на ряд разногласий "на земле", в том числе по программе деэскалации конфликта в Афганистане.

Противоспутниковым оружием обладают США, Россия и Китай. Проведённые Индией испытания такого же оружия позволяют ограничить исключительность в этом плане упомянутых государств.

Теперь у них нет превосходства, - констатирует эксперт в области безопасности Индии.

Отмечено, что в США оценили эффективность индийских противоспутниковых испытаний, заявив, что это по определению должно вызвать беспокойство среди стран, владеющих противоспутниковым оружием.

При этом в Индии отметили, что сдержаннее других к такого рода испытаниям отнеслись в России. Отмечено, что российская сдержанная реакция выглядит конструктивно. Также в Нью-Дели добавляется, что противоспутниковые испытания Индии могли бы стать прологом для нанесения реального ущерба спутниковой группировке Пакистана.

Индийский профессор Раджан Кумар:

Россия выступает за юридически обязывающие соглашения по предотвращению размещения вооружений в космическом пространстве, обвиняя США в ускорении гонки вооружений и подрыве архитектуры международной безопасности. При этом США отмечают необходимость контактов с Индией в сфере освоения космического пространства. Россия отметила, что индийские противоспутниковые испытания не были направлены против конкретной страны.