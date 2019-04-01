Начался весенний набор в армию. Солдатами станут 135 тысяч человек

Завтра 1 апреля, а это значит, что многим молодым парням время паковать чемоданы. Ровно на год она расстанутся с домом, чтобы освоить солдатскую науку. Чем весенний призыв-2019 будет отличаться от прежних наборов в военный строй? Кому казарма не грозит, а кто туда просится? С каким настроением парни идут служить? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью "Российской газете" ответил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Евгений Владимирович, давайте поговорим об особенностях начавшегося призыва в армию.

Евгений Бурдинский: Их не слишком много, но они есть. Призыв будет проводиться в 83 субъектах Российской Федерации. В этом списке отсутствует Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Они входят в утвержденный законом перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, где призыв граждан на военную службу осуществляется раз в год - весной или осенью. В октябре-декабре 2018-го новобранцы из Коми и ЯНАО пополнили солдатский строй, поэтому сейчас оттуда в армию брать не будут.

В 24 муниципальных образованиях пяти субъектов РФ: Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа граждан тоже призывают на военную службу лишь раз в год, но с 1 мая по 15 июля. А осенью там призыв не проводится. В этот же период отправляют на военную службу педагогических работников.

Напомню, что с начала года были приняты два федеральных закона, напрямую связанные с призывом. Теперь молодые люди старше 18 лет, ранее имевшие отсрочку для обучения в школе, получили право на еще одну - для подготовки по программам среднего профессионального образования. То же касается студентов вузов, решивших продолжить образование в магистратуре.

Кроме того, введена норма, по которой граждане должны состоять на учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия у них регистрации. Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации. Им теперь не нужно возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от военной службы.

По указу президента весной и летом в строй поставят 135 тысяч новобранцев. Как вообще определяется потребность в солдатах-призывниках?

Евгений Бурдинский: Военкоматы направляют в строй столько молодых людей, сколько на данный момент требуется для комплектования воинских частей, где законом предусмотрена военная служба. Причем не только в Вооруженных силах, но и некоторых других силовых ведомств, в частности, Росгвардии и МЧС.

В то же время, в России действует новая система комплектования армии и флота, в которой упор сделан на профессионалов. С 2012 года количество контрактников там увеличилось в два с лишним раза и сейчас составляет 393,8 тысячи человек. А общая укомплектованность Вооруженных сил за тот же период выросла более чем на треть и доведена до 95-100 процентов.

Это стало результатом тех изменений, которые целенаправленно реализует руководство страны и Минобороны. Что имею в виду. Во-первых, повысилась привлекательность военной службы, улучшились условия ее прохождения. Во-вторых, за счет увеличения числа контрактников существенно снизилась потребность в призывниках, что позволило повысить качество их отбора. В-третьих, армейская жизнь стала престижным и обязательным этапом для тех, кто решил поступать на государственную гражданскую или муниципальную службу. В результате отношение молодых людей к военной службе существенно поменялось в лучшую сторону. Это очевидный факт, с которым не поспоришь.

Перед отправкой призывников обеспечивают всеми видами довольствия, а новобранцев Вооруженных сил - еще и банковскими, а также персональными электронными картами.

Что ребята готовы служить, конечно, радует. Но ведь не всем армия показана, и не только по здоровью. Отбор призывников ведете, кого-то отсеиваете?

Евгений Бурдинский: В Вооруженных силах создана многоуровневая система профессионального и психологического отбора призывников. Все начинается в военкоматах муниципальных образований при первоначальной постановке на воинский учет. Затем - при призыве на военную службу, а также при поступлении в вузы минобороны. Более того, перед отправкой в части призывники обязательно проходят психологическое обследование на сборных пунктах субъектов Российской Федерации. А по прибытии воинские части - с учетом их адаптации к условиям службы, в том числе к возросшим физическим нагрузкам и распорядку дня - молодые солдаты вновь проходят психологическое обследование на пунктах приема пополнения. Его результаты учитываются при формировании подразделений и назначении новичков на воинские должности. В дальнейшем в войсках проводится профессионально-психологическое сопровождение службы призывников. В прошлом году завершилась апробация новых психодиагностических методик. В отличие от тех, что применяют в армиях других государств, российские методики позволяют выносить заключение о профессиональной психологической пригодности человека к службе не только с учетом его профессионально важных качеств, но и личностных особенностей призывников - таких как направленность на службу, общие познавательные способности, нервно-психическая устойчивость, склонность к девиантному поведению.

Не раз слышал от различных чиновников, что для призывников предусмотрены многочисленные льготы. Вот уж не думал, что солдаты-срочники отнесены к особо социально защищенной категории граждан.

Евгений Бурдинский: Можно и так сказать.

Судите сами. При прохождении военной службы по призыву граждане обеспечиваются денежным и другими видами довольствия, в том числе бесплатным питанием. Им гарантируется бесплатная медпомощь и обеспечение лекарствами. Жизнь и здоровье каждого военнослужащего обязательно страхуется за счет федерального бюджета. Государство обеспечивает им бесплатные пересылку писем и юридическую помощь по вопросам прохождения военной службы. За молодыми людьми сохраняются жилые помещения, занимаемые до призыва в армию. Также их запрещено снимать с учета нуждающихся в жилье. После службы парни получают социальные гарантии по трудоустройству и сохранению рабочего места: в течение трех месяцев после увольнения из армии за ними остается право на поступление на работу в те же государственные организации, и на должность, не ниже занимаемой до призыва.

С учетом специальности им в первоочередном порядке предоставляют работу в государственных организациях. А если они трудоустроились впервые, то имеют преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата. При этом время военной службы зачитывается в непрерывный стаж работы (год службы за два года работы), учитываемый при выплате единовременного вознаграждения за выслугу лет, процентной надбавки к оплате труда, предоставлении социальных гарантий. Кроме того, принятым на прежнее место работы бывшим солдатам по призыву положена материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйством.

Еще за ними сохраняется право на продолжение образования, прерванного для военной службы. А для дипломированных солдат-призывников действует преимущественное право зачисления в вуз для учебы по программам высшего образования в области экономики и управления.

Между прочим, меры социальной защиты предоставляются и родственникам таких военнослужащих. Например, при сокращении численности или штата работников их одиноких матерей увольняют в самую последнюю очередь. А беременным и имеющим детей женам военнослужащих-призывников выплачивают государственные пособия.

Вернемся к службе. Учеба призывников в ДОСААФ как-то влияет на их распределение по войскам?

Евгений Бурдинский: Она обязательно учитывается. Этих призывников назначают на должности, соответствующие освоенным ими военно-учетными специальностям. Из года в год подобных новобранцев становится все больше. Только один пример. Прошлой осенью отправились служить 18,5 тысячи граждан (почти 14 процентов от общего призыва), которые до армии получили в организациях ДОСААФ военно-учетную специальность. Осенью 2017-го данный показатель был на 1,2 тысячи или на 6 процентов меньше.

Слышал, что в военкоматах выстраиваются чуть ли не очереди из желающих служить в научных ротах. Это действительно так?

Евгений Бурдинский: Кандидатов туда на самом деле хватает. В этом году мы даже были вынуждены повысить требования к выпускникам вузов, претендующих на вакантные должности операторов научных рот в военном инновационном технополисе "ЭРА". На замещение ста таких мест претендовали более 1500 молодых ученых с дипломами технического профиля.

По опыту прошлых лет скажу: кандидаты в научные роты в основном выбирают исследования в области IТ-технологий, робототехники и биомедицины. Конкурс на место по этим направлениям достигает 15 человек на место. По другим специальностям на протяжении нескольких призывных кампаний он сохраняется на уровне 8 человек на место.

Военнослужащие научных рот, прошедшие отбор на весну, - это стипендиаты президента РФ за отличие в учебе и вклад в научную деятельность, авторы научных публикаций и обладатели интеллектуальной собственности. А вообще-то служить в военном технополисе в Анапе может практически каждый молодой человек призывного возраста, выдержавший конкурсный отбор и имеющий средний балл по профильным предметам не ниже 4,5.

Напомню, что прошлой осенью на комплектование 16 научных рот, в том числе четырех в "ЭРЕ", направили 295 военнослужащих. Еще 109 призывников распределили в четыре научно-производственные роты. Две из них комплектовали впервые - в интересах "Севмаша" в Северодвинске и "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде. По сути, создана принципиально новая модель взаимодействия Вооруженных сил с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны.

Добавлю, что в июне количество научных рот технополиса "ЭРА" увеличится до пяти. В этом году планируем сформировать и еще одну - пятую по счету - спортивную роту.

Талантливая молодежь армии, безусловно, нужна. Но как быть с теми, кто от службы бегает?

Евгений Бурдинский: Количество уклонистов от военной службы из года в год становится все меньше. При этом подавляющее большинство молодежи идет служить с желанием.

Вот официальная статистика. За последние пять лет число граждан, уклонившихся от призыва на военную службу, то есть не прибывших по повестке в военкомат и на сборный пункт, сократилось с 6157 (осень 2014 года) до 1613 человек осенью 2018-го. То есть показатель снизился почти в четыре раза. И это не может не радовать.

Юрий Гаврилов