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01.04.2019
Военное обозрение

США сообщили об аэродинамической трубе для гиперзвуковых ракет

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Соединенные Штаты заключили контракт с одной из ведущих американских компаний в области научных исследований и разработок, а также системной интеграции CUBRC. Перед организацией стоит задача разработать концепцию перспективных сверхскоростных носителей полезной нагрузки – к ним относятся гиперзвуковые ракеты. США откровенно хвастаются аэродинамической трубой, которой нет у России и Китая.

Сумма контракта составит $23,2 миллиона. Он включает в себя исследования и проведение испытаний различных концепций высокоскоростных носителей и анализ сверхзвуковых и гиперзвуковых систем и их компонентов. Ожидается, что работа будет завершена к февралю 2020-го года. Об этом сообщили профильные структуры США.

Объект, управляемый CUBRC, имеет решающее значение для обороны Соединенных Штатов, которые в своем стремлении идти в ногу с Россией и Китаем наращивают усилия по разработке "гиперзвукового" оружия.

CUBRC - это некоммерческая научная организация, ранее известная как Университет Калспан в Исследовательском центре Баффало. Она занимается научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью в химическом, биологическом и медицинском направлениях оборонной промышленности. Также организация ведет исследования в сферах информатики, термоядерного синтеза и аэронавтики. Проведение испытаний в интересах военно-промышленного комплекса - один из аспектов работы центра.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

Интересы организации лоббирует Чарльз Шумер, представитель демократической партии. В прошлом году он помог исследовательскому центру получить 16 миллионов долларов в виде программы федерального финансирования и обещал еще столько же в этом году. Судя по всему, новый контракт получен благодаря его стараниям. В перспективе Шумер хочет, чтобы финансирование CUBRC стало отдельной статьей в оборонном бюджете и его не приходилось бы отдельно "выбивать" из года в год.

Во время визита, посвященного заключению контракта, Шумер привел с собой Майкла Гриффина, заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам, чтобы подчеркнуть важность CUBRC для военных проектов. Гриффин - бывший администратор NASA, который реанимировал программу "Шаттл" и содействовал возвращению космического челнока в рабочий режим после катастрофы "Колумбии" в 2003 году. Гриффин выразил благодарность CUBRC за помощь в подготовке первого старта после крушения.

Выступая перед сотрудниками центра, Шумер, хвастаясь аэродинамической трубой, назвал продолжение финансирования программы гиперзвукового оружия CUBRC вопросом национальной безопасности.

"КНР и Россия развивают эти технологии прямо сейчас. Мне неприятно это говорить, но, когда дело доходит до гиперзвукового оружия, они впереди нас. Это означает, что Россия и Китай могут поставить под угрозу наши военные объекты по всему миру, быстрее, чем мы сможем их защитить, и быстрее, чем мы сможем их нанести ответный удар".

CUBRC является обладателем LENS – большой аэродинамической трубы, используемой для аэродинамических испытаний, в том числе для разработки ракетного оружия. Шумер назвал систему "уникальной, единственной в своем роде в Америке и мире". По его утверждению, Россия и Китай вынуждены проводить испытания аэродинамики ракет во время пробных пусков, в то время как США могут протестировать свои ракеты в LENS, которая позволяет достичь имитации высоких скоростей и сложных аэродинамических условий.

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