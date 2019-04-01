Ил-112В совершил первый полет

30 марта 2019 года первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) совершил первый полет на аэродроме ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК") в Воронеже.

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете. Воронеж, 30.03.2019 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Экипажем командовал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов. Полет прошел в штатном режиме. В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. Первому полету Ил-112В предшествовал цикл аэродромных отработок, в ходе которых были проведены испытания всех систем, совершены пробежки по аэродрому, в том числе с частичным отрывом от земли, и получено заключение о готовности самолета к началу летных испытаний.

На земле летчиков-испытателей встречали заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов, руководители Министерства обороны России, Министерства промыщленности и торговли России, ПАО "ОАК", ПАО "Ил", ПАО "ВАСО". В перспективе Ил-112В может заменить не только Ан-26, который он превосходит в два раза по транспортной эффективности, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам аналогичного класса.

"Это важный этап для формирования парка ВТА за счет поступления новых самолетов, созданных уже в России. Ил-112В - это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских, - заявил вице-премьер, курирующий ОПК Юрий Борисов, - Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача - сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам".

"Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении. Потребность оценивается в объеме более 100 самолетов. Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения, что послужит в интересах основного заказчика - военного ведомства - и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности. В самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске", - заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь после завершения первого полета сказал: "Сегодня хотелось бы поздравить коллектив воронежского авиазавода, конструкторов и инженеров ОКБ им. С. В. Ильюшина с первым полетом и важнейшим этапом создания нового самолета. Транспортная авиация - один из приоритетов корпорации. Мы, по аналогии с гражданской авиацией, формируем полноценную линейку военно-транспортных самолетов. Сегодня в Воронеже мы подняли в небо легкий транспортник Ил-112В, в Ульяновске начинается серийное производство тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, в разработке - проект среднего транспортного самолета. Легкий транспортник Ил-112В должен прийти на замену устаревших машин семейства "Ан". Здесь существует огромный отложенный спрос. Наша задача сейчас выполнить все обязательства перед главным заказчиком - Минобороны, успешно провести испытания и начать поставки самолета".

"Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Ил-112 будет помогать в решении многих задач, как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе, - заявил вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин. - Теперь перед дивизионом "Ильюшин" стоят не менее важные и ответственные задачи по проведению летных испытаний и подготовке к серийному производству Ил-112В, которое будет осуществляться в Воронеже".

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете. Воронеж, 30.03.2019 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете. Воронеж, 30.03.2019 (с) ПАО "Ил"

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете. Воронеж, 30.03.2019 (с) ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество"

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете. Воронеж, 30.03.2019 (с) ВКонтакте / vk.com/il_112

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете в сопровождении самолета-летающей лаборатории Ил-114ЛЛ. Воронеж, 30.03.2019 (с) Александр Мартынов / russianplanes.net ( ссылка )

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете. Воронеж, 30.03.2019 (с) Сергей Пугачев / russianplanes.net ( ссылка )

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете. Воронеж, 30.03.2019 (с) Дмитрий Чушкин / russianplanes.net ( ссылка )

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете. Воронеж, 30.03.2019 (с) Владимир Сырых / russianplanes.net ( ссылка )

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