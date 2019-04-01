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01.04.2019
bmpd.livejournal.com

Прототип турецкой электромагнитной пушки Sahi 209 Block II

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Прототип турецкой электромагнитной пушки Şahi 209 Block II

Заявлено, что электромагнитный ускоритель масс сможет забрасывать 35-мм снаряды массой 1 кг. на дальность в 50 км.

via https://twitter.com/ssysfakb/status/1111968759718256642

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
Рельсотрон
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