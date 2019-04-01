Прототип турецкой электромагнитной пушки Sahi 209 Block II

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Прототип турецкой электромагнитной пушки Şahi 209 Block II

Заявлено, что электромагнитный ускоритель масс сможет забрасывать 35-мм снаряды массой 1 кг. на дальность в 50 км.

via https://twitter.com/ssysfakb/status/1111968759718256642