Прототип турецкой электромагнитной пушки Sahi 209 Block II
Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Прототип турецкой электромагнитной пушки Şahi 209 Block II
Заявлено, что электромагнитный ускоритель масс сможет забрасывать 35-мм снаряды массой 1 кг. на дальность в 50 км.
via https://twitter.com/ssysfakb/status/1111968759718256642
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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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