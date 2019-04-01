Войти
01.04.2019
bmpd.livejournal.com

Автомобиль Technamm Masstech T4: Toyota Land Cruiser для французской армии

149
0
-1

Оригинал взят у коллеги dambiev в Technamm Masstech T4: Toyota Land Cruiser для французской армии

В 2016 году в рамках программы VLTP (Vehicule Leger Tactique Polyvalent) для сухопутных войск Франции были закуплены 500 внедорожников Toyota Lan Cruiser 76 серии.

Доработкой джипов под стандарты французской армии под обозначением Technamm Masstech T4 занимается компания Technamm из города Бурж. Новые машины обеспечат быстрое передвижение военнослужащих на национальной территории и в ходе зарубежных операций с низким уровнем угроз. В основном техника будет применяться в операциях патрулирования.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Toyota
Похожие новости
12.12.2017
"Сломать наш БТР очень сложно"
14.06.2013
Стал известен список военной техники, которая будет продемонстрированa Вооруженными силами Азербайджана на военном параде
04.02.2013
«У России есть потенциальный театр военных действий, аналогичный Мали»
13.07.2010
БЛА на "танковом МАКСе"
25.03.2008
Самолет от Mitsubishi. Японцы разработали свой региональный самолет
04.03.2008
Бренд Lada обещают продвигать за рубежом. Renault стал стратегическим партнером АвтоВАЗа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века