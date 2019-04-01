Автомобиль Technamm Masstech T4: Toyota Land Cruiser для французской армии

Оригинал взят у коллеги dambiev в Technamm Masstech T4: Toyota Land Cruiser для французской армии

В 2016 году в рамках программы VLTP (Vehicule Leger Tactique Polyvalent) для сухопутных войск Франции были закуплены 500 внедорожников Toyota Lan Cruiser 76 серии.

Доработкой джипов под стандарты французской армии под обозначением Technamm Masstech T4 занимается компания Technamm из города Бурж. Новые машины обеспечат быстрое передвижение военнослужащих на национальной территории и в ходе зарубежных операций с низким уровнем угроз. В основном техника будет применяться в операциях патрулирования.