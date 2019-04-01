"Ил" раскрыл детали разработки самолета Ил-112В

Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям.

Как сообщил гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин, агрегаты самолета передали в цех окончательной сборки в феврале 2017 года. "Большая часть систем тогда находилась на первом этапе испытаний", — цитирует 30 марта Рогозина ТАСС. Полет самолета, состоявшийся в субботу, стал заслугой очень большого коллектива, отметил он.

У нового самолета есть определенные проблемы, связанные с "перетяжеленностью", это стандартные проблемы для любого опытного первого изделия, пояснил глава "Ил".

"Серийный самолет будет полностью отвечать требованиям тактико-технического задания Минобороны России", — подчеркнул Рогозин. Ранее в субботу он отметил, что программа первого полета легкого военно-транспортного самолета Ил-112В выполнена полностью.

Ил-112В совершил первый полет на Воронежском авиастроительном объединении. Турбовинтовой Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, разработанным в России с нуля в постсоветский период. Он предназначен для транспортировки военных, техники и различного вооружения, способен совершать посадку на не оборудованные в радиотехническом отношении аэродромы. Грузоподъемность самолета составляет 5 т. В будущем он заменит в войсках Ан-26.