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01.04.2019
ТАСС

Глава "Ил": серийный Ил-112В будет полностью соответствовать требованиям Минобороны

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Ил-112В
Модель транспортного самолета Ил-112В.
Источник изображения: © ИТАР-ТАСС

Алексей Рогозин уточнил, что есть определенные проблемы, связанные с избыточной массой новой машины, и пояснил, что это стандартные проблемы для любого первого опытного изделия

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В будет полностью соответствовать требованиям Минобороны РФ, когда начнется его серийное производство. Об этом ТАСС сообщил в субботу гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

"Серийный самолет будет полностью отвечать требованиям тактико-технического задания Минобороны России", - сказал он.

Он уточнил, что есть определенные проблемы, связанные с избыточной массой новой машины, пояснив, что это стандартные проблемы для любого первого опытного изделия.

Рогозин добавил, что производство дополнительных образцов Ил-112В будет зависеть от решения Минобороны.

"Решение - за Минобороны России. Мы готовы к продолжению работ", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

Самолет Ил-112В в субботу успешно завершил первый испытательный полет, совершив штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Общая продолжительность первого полета опытного образца Ил-112В составила около 45 минут. Новым военным самолетом в полете управлял летчик-испытатель ПАО "Ильюшин" Герой России Николай Куимов. Первый полет Ил-112В проходит накануне 125-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 т груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
Минoбороны РФ
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