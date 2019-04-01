Войти
01.04.2019
ТАСС

Следующий полет Ил-112В планируется в ближайшее время

205
0
0
Ил-112. Архивное фото
Ил-112. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава "Ил" Алексей Рогозин сообщил, что сейчас надо провести подробный разбор полета

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Испытания нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В продолжатся в ближайшее время, сообщил в субботу ТАСС генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

"Испытания начнутся в ближайшее время, сейчас надо провести подробный разбор полета. Есть комплекс мероприятий, который предстоит выполнить, чтобы завершить разработку самолета", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

Самолет Ил-112В в субботу успешно завершил первый испытательный полет, совершив штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Общая продолжительность первого полета опытного образца Ил-112В составила около 45 минут. Новым военным самолетом в полете управлял летчик-испытатель ПАО "Ильюшин" Герой России Николай Куимов. Первый полет Ил-112В проходит накануне 125-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 т груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
Похожие новости
22.02.2019
Россия готова помочь Индии в создании самолета на базе Ил-112В
23.07.2018
Шойгу рассказал о ходе перевооружения войск
19.04.2018
Дмитрий Рогозин: "У нас есть на чем летать!"
30.01.2017
В очереди за льготами на Ил-96
25.12.2014
ВАСО в 2016 году построит два опытных Ил-112В для Минобороны РФ
03.08.2007
Первый летный экземпляр легкого военно-транспортного самолета Ил-112В будет запущен в производство в 2008 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века