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01.04.2019
ТАСС

Глава "Ил" рассказал о впечатлениях экипажа по итогам первого полета на Ил-112В

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Алексей Рогозин
Алексей Рогозин.
Источник изображения: s12.stc.all.kpcdn.net

Алексей Рогозин сообщил, что замечаний у летчиков нет, они довольны

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Экипаж нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В очень доволен машиной, замечаний у летчиков по итогам первого испытательного полета нет. Об этом сообщил в субботу ТАСС генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

"Самолет в полном объеме выполнил программу первого полета, замечаний со стороны экипажа нет. Командир Ил-112В Герой России Николай Куимов поблагодарил конструкторов и завод за прекрасно проделанную работу", - сказал Рогозин.

По его словам, летчики очень довольны новой машиной и ждут, когда смогут продолжить испытания.

Самолет Ил-112В в субботу успешно завершил первый испытательный полет, совершив штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Общая продолжительность первого полета опытного образца Ил-112В составила около 45 минут. Новым военным самолетом в полете управлял летчик-испытатель ПАО "Ильюшин" Герой России Николай Куимов. Первый полет Ил-112В проходит накануне 125-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 т груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
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