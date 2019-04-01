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01.04.2019
ТАСС

Глава "Ил": все системы нового самолета Ил-112В разработаны с нуля

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Алексей Рогозин
Алексей Рогозин.
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Алексей Рогозин добавил, что самолет дал жизнь очень многим новым техническим решениям

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В, который в субботу совершил первый испытательный полет, разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям. Об этом сообщил ТАСС гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

"Надо отметить, что практически все системы самолета разработаны с нуля, являются новейшими отечественными разработками. Самолет дал жизнь очень многим новым техническим решениям", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что в феврале 2017 года агрегаты самолета были переданы в цех окончательной сборки. "Большая часть систем тогда находилась на первом этапе испытаний. То, что сегодня самолет полетел, - это заслуга очень большого коллектива, как "Ильюшина", так и всей кооперации", - отметил гендиректор компании.

Рогозин уточнил, что у новой машины имеются определенные проблемы, связанные с "перетяжеленностью", пояснив, что это стандартные проблемы для любого первого опытного изделия. "Серийный самолет будет полностью отвечать требованиям тактико-технического задания Минобороны России", - сказал он.

Самолет Ил-112В в субботу успешно завершил первый испытательный полет, совершив штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Общая продолжительность первого полета опытного образца Ил-112В составила около 45 минут. Новым военным самолетом управлял летчик-испытатель ПАО "Ильюшин" Герой России Николай Куимов. Первый полет Ил-112В прошел накануне 125-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
Минoбороны РФ
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