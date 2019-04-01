Показали друг другу мышцы и разошлись

Вслед за учениями сирийской армии, которые нарочито проходили под самым носом у военнослужащих Соединенных штатов, расположенных в ат-Танфе, проамериканские боевики в ответ решили также покрасоваться, проведя аналогичные маневры на своей территории, стремясь показать имеющуюся боевую мощь противнику.

В ходе учений, которые начались еще 27 марта, было испытано большое количество разнообразного вооружения, однако, отдельного внимания заслуживают американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые впервые появились в ат-Танфе еще в 2017 году.

В то время, как возглавляемая США коалиция и ее "ручные джихадисты" утверждают, что эти учения были направлены против "Исламского государства" (запрещена в РФ), на деле всем очевидно, что "демонстрация мышц" проводилась исключительно для сил "кровавого режима", которые уже давно разрабатывают план по освобождению данного региона.

В течение последних трех месяцев официальный Дамаск и его союзники значительно усилили свое военное присутствие в районе 55-километровой зоны вокруг ат-Танфа и неоднократно пытались оказать давление на коалицию, мотивируя это тем, что они хотят эвакуировать мирных жителей, которые в ужасных условиях содержаться в лагере ар-Рукбан.

Тем не менее, отмечает портал Free News, американцы не спешат покидать важнейший стратегический пункт, через который проходит главное шоссе, связывающее Багдад и Дамаск. Свое военное присутствие на территории суверенного государства они объясняют борьбой с террористами ИГ и заботой о беженцах, которые проживают в указанном выше лагере ар-Рукбан.