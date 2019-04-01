"Вызывает напряжение": в Крыму предложили изменить конвенцию Монтре

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

В Крыму предложили пересмотреть конвенцию Монтре о судоходстве в черноморских проливах. Такая идея появилась после захода в эту акваторию кораблей НАТО, которые планируют провести учения с Грузией и Украиной. Впрочем, эту мысль встретили без энтузиазма. В Госдуме, как и в Совфеде, предлагаемые изменения назвали маловероятными.

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть конвенцию Монтре о судоходстве в черноморских проливах. Так он отреагировал на заход в Черное море кораблей НАТО, которые проведут учения с Грузией и Украиной.

"Все это очевидное бряцание оружием. Подобное поведение США в Черном море вызывает некое напряжение", - заявил Гемпель РИА "Новости", назвав недопустимым создание иностранными военными группировками очага напряжения в Черноморском регионе.

Он убежден, что все заходы иностранных военных кораблей в эту акваторию должны согласовываться с государствами Черноморского региона и не идти вразрез с политикой добрососедства.

Конвенция Монтре от 1936 года регламентирует режим прохождения кораблей через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. В соответствии с ней торговые суда любого государства могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время. Для военных кораблей конвенцией установлены ограничения по классу и сроку пребывания. Например, корабли нечерноморских государств могут находится в акватории не более чем 21 день.

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин назвал обеспокоенность Гемпеля вполне обоснованной и имеющей право на существование. К тому же он отметил, что сам обеспокоен нахождением в Черном море кораблей, которые "носят агрессивный характер". Швыткин также признал, что их пребывание там в любой момент может вылиться в провокационные действия, то есть в нарушение государственных границ России.

Но в то же время он заметил, что те изменения, о которых говорит его коллега, маловероятны. "Если оценивать возможность изменения конвенции, думаю, это маловероятно, потому что туда входит много стран - участниц НАТО, не заинтересованных в правовом сокращении сроков пребывания кораблей в Черном море", - объяснил Швыткин RT.

Но если депутат хотя бы в некоторой степени поддержал такую идею Гемпеля, то член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в корне с ним не согласился. Цеков назвал конвенцию Монтре своевременным и правильным компромиссом между странами-участницами конвенции.

Он отметил, что если у российской стороны и есть желание сократить сроки захода кораблей иностранных государств, то у иностранных государств, скорее всего, будет совершенно противоположное мнение по этому поводу.

"Я не склонен менять то, что зарекомендовало себя более-менее положительно. Попытка переподписать конвенцию сегодня привлечет внимание многих стран за пределами бассейна Черного моря, которые, напротив, склонны усугублять ситуацию в акватории еще больше. Поэтому я не склонен к идее переподписания документа", - сказал Цеков НСН.

Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море днем ранее, о чем сообщило командование флота РЎРµРІРµСЂРѕР°С‚Р"Р°РЅС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ Р°Р"СЊСЏРЅСЃР° в твиттере.

В числе кораблей несколько фрегатов: испанский "Санта Мария", канадский "Торонто", турецкий "Йылдырым" и голландский "Эвертсен". По словам некоторых пользователей твиттера, в состав группы также входят британский "Реджеле Фердинанд" и болгарский "Дръзки".

Вскоре после вхождения в Черное море три фрегата ВМС стран НАТО были взяты на сопровождение российскими кораблями. Об этом сообщили в РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Там уточнили, что за фрегатом ВМС Нидерландов "Эвертсен", испанской "Санта Марией" и канадским "Торонто" наблюдают разведывательный корабль "Иван Хурс" и патрульный катер "Василий Быков".

Незадолго до этого появилась информация, что корабли "Торонто" и "Санта Мария" из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля. По данным издания "Европейская правда", которое ссылается на представительство альянса на Украине, в Одессе капитаны иностранных фрегатов встретятся с представителями местной власти и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Затем, как предполагается, суда совместно с другими кораблями НАТО, а также ВМС Украины примут участие в военных маневрах по типу PASSEX - "беглой тренировки". В ВМС США под этим подразумевают учения двух различный флотов. В их задачу входит отработка взаимодействия в условных военных операциях и гуманитарных миссиях.

Лидия Мисник