Захарова оценила попытку США напугать Россию новыми санкциями

Угрозы Вашингтона ввести против РФ новые санкции за сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо, приводит РИА Новости заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Попытки напугать Россию санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо

– заявила Захарова.

Она отметила, что Вашингтоном по разным поводам введено такое количество всевозможных ограничений, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание.

Представитель МИД добавила, что российская сторона прекрасно понимает, чем вызвана "американская нервозность".

Быстрая смена власти в Каракасе, планировавшаяся Вашингтоном, не удалась. Своей самоуверенностью США лишь подставили тех, кто поспешил признать самозванца (Гуайдо) главой Венесуэлы

– заявила она, отметив, что тем самым американцы лишили себя пространства для дипломатического маневра.

По словам Захаровой, Россия внятно обозначила цель прибытия военных специалистов в Каракас: ни о каких войсковых контингентах речи не идет. Видимо, Вашингтон "судит по себе", когда приписывает Москве планы, которые сам вынашивает в отношении Венесуэлы, добавила она.

А что делают американские военные в граничащей с Венесуэлой Колумбии? И почему это Белый дом вдруг стал зазывать Бразилию – другого соседа Венесуэлы – в НАТО, "вопреки уставу и даже названию блока", задалась вопросами представитель ведомства.

Со своей стороны рекомендуем Соединенным Штатам прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать ее к гражданской войне, открыто попирая международное право

– сказала она.

Захарова призвала к диалогу все политические силы Венесуэлы, ставящие интересы республики выше своих амбиций. Москва в свою очередь будет содействовать налаживанию таких переговоров, заключила она.