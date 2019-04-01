Путин подписал указ о призыве в войска 135 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в апреле–июле, в войска, согласно документу, отправятся 135 тыс. человек.

С 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

"Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации", — говорится в документе, опубликованном в субботу, 30 марта, на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане страны, пребывающие в запасе, в 2019 году должны будут принять участие в военных сборах. Они, за исключением проверочных, пройдут в сроки, согласованные региональными органами исполнительной власти.