"Опрокинутое лицо": как Трамп расстроил Кима

СМИ узнали, кому Трамп потребовал от Ким Чен Ына отдать ядерное оружие

На саммите в Ханое американский лидер Дональд Трамп передал северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну документы, в которых США призывали КНДР перевезти ядерное оружие и топливо Северной Кореи в Соединенные Штаты, сообщают СМИ. По их данным, после отказа Ким Чен Ына от такой идеи главы государств даже отказались от совместного обеда в гостинице "Метрополь".

Президент США Дональд Трамп во время саммита в Ханое в феврале передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором призывал его перевезти северокорейское ядерное оружие и топливо в Соединенные Штаты, сообщило агентство Reuters. Там отмечается, что это произошло в ханойском отеле Metropol 28 февраля. Документы, по данным издания, были на корейском и английском языках.

Как сообщил агентству источник, эти бумаги должны показать, что именно американская сторона подразумевали под "окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризацией Северной Кореи".

Агентство ознакомилось с англоязычной версией документа. В ней содержится призыв к полному демонтажу ядерной инфраструктуры КНДР, ликвидации программ создания биологического и химического оружия и всех баллистических ракет, пусковых установок и связанных с этим объектов. К тому же там американская сторона требует от Пхеньяна предоставить всеобъемлющую декларацию по своей ядерной программе и приостановить строительство любых объектов ядерной инфраструктуры.

Собеседники агентства отмечают, что это был первый раз, когда американский президент назвал Ким Чен Ыну настоящую цель переговоров. При этом северокорейский лидер отказался от предложения Трампа, и саммит фактически оказался сорван. Более того, после этого главы государств даже отказались от совместного обеда в гостинице "Метрополь".

Reuters сообщает, что документ, вероятно, был подготовлен советником Трампа Джоном Болтоном, рассчитывавшим убедить КНДР согласиться на "ливийский сценарий". В 2003 году бывший глава государства Ливии Муаммар Каддафи решился свернуть ядерную программу и уничтожить баллистические ракеты, дальность которых превышала 300 км. В Пхеньяне уже напоминали, что США в итоге участвовали в свержении режима Каддафи.

Идею заставить КНДР передать все свое ядерное оружие США Болтон представлял еще в 2004 году, и снова начал ее лоббировать в прошлом году, когда стал советником президента по национальной безопасности, отмечает агентство.

При этом в Белом доме и Государственном департаменте отказались комментировать существование упомянутого изданием документа.

Кстати, сенатор Алексей Пушков заметил "опрокинутое лицо" Ким Чен Ына на встрече с Дональдом Трампом, о чем написал в своем твиттере. По мнению Пушкова, такое расположение духа северокорейского лидера как раз и было связано с требованием Трампа передать ядерное оружие КНДР Соединенным Штатам.

"В Ханое Трамп предложил Киму передать США ядерное оружие КНДР. Вот это да! Недаром у Кима было такое опрокинутое лицо. Более нелепую идею придумать трудно", - отметил Пушков.

Он считает, что Трамп издевается на главой Северной Кореи, либо "в Вашингтоне вообще не ведают, что творят".

Двухдневный саммит лидеров США и КНДР с Ханое завершился 28 февраля. По его итогам сторонам не удалось прийти к договоренностям. Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели несколько личных встреч, но в итоге не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

Сообщалось, что на этой встрече США потребовали от КНДР закрыть несколько десятков ядерных объектов, но представители Пхеньяна настаивали на демонтаже только Йонбёнского исследовательского центра.

В последнее время США рассматривали вопрос об усилении санкций против КНДР, если она не пойдет на денуклеаризацию. Об этом 6 марта заявил Джон Болтон.

"Мы посмотрим на возможные решения, которые могут быть приняты Северной Кореей - серьезно ли они настроены на переговоры, хотят ли они к ним вернуться и в конечном счете привержены ли они тому, чтобы отказаться от программы ядерного оружия и связанных с ней (программ)", - сказал он телеканалу Fox News Business.

Но уже 22 марта Дональд Трамп решил отметить санкции по КНДР, поскольку ему нравится северокорейский лидер, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Впрочем, она не уточнила, о каких именно санкциях говорил Трамп.

Ранее президент США написал в своем твиттере, что минфин в пятницу объявил о "дополнительных крупномасштабных санкциях" против КНДР, но он их отозвал своим решением. При этом министерство финансов США не объявляло в тот день ни о каких новых санкциях против КНДР.

Позже, 29 марта, Трамп в беседе с журналистами снова выступил против расширения санкций в отношении КНДР, объяснив свою позицию тем, что жители Северной Кореи и так "сильно страдают". Тогда же американский президент отметил, что у него сохраняются хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

Лидия Мисник