США заказали "умные" взрыватели для миномётных выстрелов

Компания L-3 Fuzing and Ordnance Systems из Цинциннати получил контракт от армии США на изготовление детонаторов нового поколения для армейских минометов.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США, L-3

Министерство обороны США объявило, что заключило контракт с вышеозначенной фирмой на сумму 10,8 млн. долларов США на закупку многорежимного взрывателя M734A1. Предварительно работы будут завершены до 31 января 2020 года.

Детонаторы M734A1 являются электронными взрывателями стандарта НАТО нового поколения. Ими снаряжаются боеприпасы для армейских минометов ближней поддержки пехотных подразделений.

Многофункциональный взрыватель M734 включает в себя дальномер и инерционную систему наведения, используемые на минометных снарядах в качестве детонатора для дистанционного подрыва мин на высоте для нанесения наибольшего ущерба.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США, L-3

Дальномер является доплеровским радаром, использующим технологию FMCW для излучения радиолокационного сигнала, и может быть настроен на два варианта подрыва, один из которых – подрыв у поверхности на высоте для борьбы с живой силой противника, а другой поражает защищенные объекты.

Электронный инерционный переключатель обеспечивает быстрый отклик при обстреле объектов на открытой местности (подобно транспортным средствам, перемещающимся по дороге), а другой - механический детонатор с медленным откликом, который позволяет, к примеру, вести обстрел целей, укрытых за лесным пологом.

Для установки детонатора не требуются специальные технические средства или инструменты. Он регулируется вручную, и его установка возможна даже в арктических рукавицах. Кроме того, настройку можно изменить неограниченное количество раз, без задействования предохранителя.

Типичная процедура стрельбы из миномета состоит в том, чтобы командир отделения выбирает цель и одну из четырех позиций взрывателя. Наводчик направляет миномет на цель, а заряжающий устанавливает детонатор. Помощник наводчика опускает "выстрел" в ствол, получив команду от командира отделения.

Ранее сообщалось о том, что данный взрыватель собираются установить на 81 мм британские минометы. Благодаря комплекту из системы наведения по GPS, носовых рулей и многорежимного взрывателя M734A1 мина имеет круговое вероятное отклонение менее 5 метров.

Многофункциональный взрыватель может быть применен 60, 81 и 120 мм минометах. Высота подрыва 2 метра у версий для 60 и 81 мм выстрелов, и 4 – на 120 мм. Срок службы взрывателя – 20 лет, функционирует от -40°C до +65°C.

L3 специализируется на разработке и производстве передовых детонаторов, датчиков и защитных устройств. Эти продукты используются в многочисленных артиллерийских, минометных и авиационных боеприпасах, а также в ракетах и других современных системах оружия. Компания также выпускает аэрокосмических системы, системы безопасности и обнаружения, а также занимается подготовкой пилотов. Объем продаж корпорации в 2016 году составил 10,5 млрд долларов.