Технополис "Эра" присоединится к "Часу Земли"

Во время акции инноград будет использовать альтернативные источники энергии. На территории технополиса установлены ветрогенераторы, которые производят электричество с помощью кинетической энергии

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Военный технополис "Эра" примет участие в международной экологической акции "Час Земли". Системы жизнеобеспечения иннограда на время отключения электричества поддержат более 100 альтернативных источников энергии, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

"Более 100 альтернативных источников энергии, внедренных в инфраструктуру первого военного иннограда, поддержат системы жизнеобеспечения на время участия в акции "Час Земли". На территории технополиса установлены ветрогенераторы, которые производят электричество с помощью кинетической энергии", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, энергию вырабатывает солнечная электростанция, построенная на солнечных модулях.

"Несмотря на отключение электроэнергии в поддержку акции "Час земли", системы жизнеобеспечения технополиса продолжат работать", - отмечается в сообщении.

В Минобороны также напомнили, что все технологии и приборы энергосбережения на территории технополиса "Эра" российского производства.

"Час Земли"

Международная экологическая акция "Час Земли" пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30.

Впервые мероприятие состоялось в 2007 году в Австралии, на следующий год к нему присоединились 35 стран. Акция объединяет 2 млрд человек в 188 странах. Организаторы крупнейшего международного экособытия призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.

Технополис "Эра"

"Эра" - первый военный инноград с четкой ориентацией на продукцию и технологии военного и двойного назначения, обеспечивающих обороноспособность государства. Сейчас в технополисе идет работа по восьми основным направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика, технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии.

На территории технополиса уже построен лабораторный корпус (18 лабораторий), работают центры инновационного программирования и обработки данных, административный и жилой корпуса, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена и пирс с вертолетной площадкой. На территории "Эры" работают несколько десятков компаний оборонно-промышленного комплекса.