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01.04.2019
РИА Новости

Программа первого полета Ил-112В выполнена полностью, заявил Рогозин

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Летчик-испытатель ПАО "Ильюшин" Николай Куимов после первого испытательного полета самолета Ил-112В. 30 марта 2019
Летчик-испытатель ПАО "Ильюшин" Николай Куимов после первого испытательного полета самолета Ил-112В. 30 марта 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / ПАО "Ил"/ Армен Гаспарян

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Программа первого полета Ил-112В выполнена полностью, никаких серьезных вопросов в ходе полета выявлено не было, заявил РИА Новости генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин.

"Экипаж программу первого полета полета полёта полета выполнил в полном объеме. Никаких серьёзных вопросов в ходе полёта выявлено не было. Герой России, шеф-пилот Николай Куимов подтвердил высокие качества нового самолёта и поблагодарил конструкторов и завод за прекрасную работу", - сказал Рогозин.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
ЦАГИ
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