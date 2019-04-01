Программа первого полета Ил-112В выполнена полностью, заявил Рогозин

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Программа первого полета Ил-112В выполнена полностью, никаких серьезных вопросов в ходе полета выявлено не было, заявил РИА Новости генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин.

"Экипаж программу первого полета полета полёта полета выполнил в полном объеме. Никаких серьёзных вопросов в ходе полёта выявлено не было. Герой России, шеф-пилот Николай Куимов подтвердил высокие качества нового самолёта и поблагодарил конструкторов и завод за прекрасную работу", - сказал Рогозин.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях.

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