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01.04.2019
Известия.ru

Ил-112В полностью выполнил программу в рамках первого полета

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Армен Гаспарян

Программа первого полета легкого военно-транспортного самолета Ил-112В выполнена полностью, никаких серьезных вопросов в ходе полета выявлено не было, заявил генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин.

Он также добавил, что Герой России, шеф-пилот Николай Куимов подтвердил высокие качества нового самолета и поблагодарил конструкторов и завод за прекрасную работу, передает "РИА Новости".

Ранее в субботу сообщалось, что Ил-112В совершил первый полет. Самолет поднялся в воздух на Воронежском авиастроительном объединении.

Турбовинтовой Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, разработанным в России с нуля в постсоветский период. Он предназначен для транспортировки военных, техники и различного вооружения, способен совершать посадку на не оборудованные в радиотехническом отношении аэродромы. Грузоподъемность самолета составляет 5 т. В будущем он заменит в войсках Ан-26.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
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