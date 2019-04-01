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01.04.2019
Газета.ru

Сопровождали на отдельных участках: как летели Ту-160

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны ответило на сообщения о "перехвате" российских Ту-160

Российские Ту-160 во время полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями периодически сопровождались истребителями F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. Таким образом Минобороны РФ ответило на появившиеся ранее сообщения британских коллег о перехвате российских самолетов.



Два бомбардировщика Ту-160 ВКС России совершили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, и на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там также уточнили, что Ту-160 охраняли истребители-перехватчики МиГ-31. По данным ведомства, продолжительность полетов российских самолетов составила более 13 часов, и экипажам Ту-160 и МиГ-31 пришлось проводить дозаправку.

В министерстве отметили, что летчики дальней российской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее пресс-служба Королевских ВВС Великобритании (RAF) сообщала, что британские истребители Typhoon поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков. Там отметили, что Blackjack (так по классификации НАТО называются бомбардировщики Ту-160) были замечены над акваторией Северного моря. Сообщается, что RAF отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и проследили, "чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства".

"Наши смелые пилоты RAF еще раз продемонстрировали, что мы готовы ответить на любую угрозу Великобритании. Вместе с нашими союзниками по НАТО мы должны сохранять бдительность и быть внимательными перед лицом российской военной активности", - отметил глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон.

В военном ведомстве также заявили, что Россия уже второй раз за неделю становится причиной подъема в воздух самолетов ВВС Великобритании. Аналогичный инцидент, как сообщает британское министерство, произошел вечером 27 марта, но в том случае "перехват истребителями не был необходим".

В сентябре прошлого года для перехвата "подозрительного" российского самолета, летевшего над Северным морем, свои самолеты подняли Британские и Французские ВВС, сообщало агентство Reuters со ссылкой на британский военный источник. При этом в Королевских ВВС Великобритании агентству отказались комментировать операцию.

По данным The Sun, на перехват направились британские истребители Typhoon и французский самолет с авиабазы Лоссимут на севере Шотландии. Как уточнили Sky News, самолеты Великобритании сопровождал танкер Airbus Voyager, а французский самолет, по сведениям телеканала, летел с отдельным заправщиком. Причиной тревоги там назвали вероятность того, что российские самолеты могут нарушить британское воздушное пространство.

Через некоторое время Минобороны Великобритании сообщило, что российских самолетов было два - это были стратегические бомбардировщики Blackjack. "Российские бомбардировщики, исследующие воздушное пространство Великобритании, являются еще одним напоминанием о серьезном военном вызове, который Россия ставит перед нами сегодня", - цитирует ведомство Гэвина Уильямсона.

До этого британские самолеты дважды отправлялись на перехват российских военных самолетов в августе. Это происходило над территориальными водами Румынии в Черном море. Первый раз произошел 21 августа возле воздушной границы страны НАТО, где были замечены два истребителя Су-30.

Другой эпизод произошел всего три дня спустя: британские истребители поднялись на перехват "летающей лодки" Бe-12, которая летела со стороны Крыма. При этом о нарушениях российскими самолетами румынского воздушного пространства не сообщалось. В обоих случаях перехват осуществляли истребители Typhoon, которые были переброшены с базы Лоссимут в Шотландии на военный аэродром ВВС Румынии под Констанцей. С апреля в рамках мер по усилению южного фланга НАТО перед лицом "российской угрозы" на румынской авиабазе находились 150 британских военных.

В середине января прошлого года в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что подняли истребители сил постоянной готовности Typhoon Королевских ВВС для перехвата российских стратегических бомбардировщиков. Там объяснили, что самолеты РФ приближались к воздушному пространству страны.

При этом, как отмечает телеканал 360, представитель Королевских Военно-воздушных сил не смог назвать тип российских самолетов, к перехвату которых готовились британские и бельгийские летчики. Отмечается, что причиной экстренного взлета боевой авиации НАТО стали зафиксированные к востоку от Шотландии радиопереговоры двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.


Лидия Мисник

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