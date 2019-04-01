Коалиция США в разы занижает потери среди мирных жителей от бомбардировок

Возглавляемая США коалиция, сражавшаяся против Исламского государства (*организация запрещена на территории Российской Федерации) в Сирии и Ираке, признала, что по меньшей мере 1257 мирных жителей были убиты в результате воздушных ударов с момента начала операции "Непоколебимая решимость".

Источник изображения: Пресс-служба ВВС США

Международная коалиция заявила, что с августа 2014 года по конец февраля этого года она нанесла 34 038 ударов. Еще в декабре 2018-го возглавляемые США силы заявляли о 31 406 авиаударах.

С начала операции силы коалиции непреднамеренно убили по крайней мере 1257 мирных жителей

- говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой американских вооруженных сил.

Вооруженные силы, участвующие в операции, заявили, что получили 147 дополнительных сообщений о возможных жертвах среди мирного населения, однако в феврале рассмотрело только одно из них, как единственное, признанное заслуживающим доверия. В этом отчете говорится о взрыве 13 сентября 2017 года на военном заводе недалеко от Равы, Ирак. По словам представителей коалиции, два мирных жителя были ранены.

Другие 146 сообщений все еще находятся в процессе изучения. Пять закрытых дел, которые ранее признали недостоверными, были вновь открыты "из-за поступления новой информации".

Организация Airwars, отслеживающая жертвы среди гражданского населения в результате воздушных ударов по всему миру, сообщила, что по её оценкам, по меньшей мере 7595 гражданских лиц были убиты в результате бомбардировок сил коалиции США. Опять-таки, это учтённые данные. А сколько тел продолжает оставаться под завалами, например, сирийской Ракки, стёртой ковровыми бомбардировками?

Другими словами, речь идёт о более чем существенном занижении числа реальных потерь гражданского населения от "коалиционных" бомбардировок.

Подсчет, предложенный коалицией, не включает удары с воздуха в заключительные недели разгрома последнего оплота Исламского государства* в Сирии. Авиаудары по позициям ИГ в Сирии усилились в этот период.

Наибольший рост числа авиаударов пришелся на временной промежуток в декабре, после того как администрация Дональда Трампа неожиданно приказала вывести войска из Сирии, что застало Пентагон и его союзников врасплох и привело к отставке министра обороны Джеймса Мэттиса.

На конец 2018-го года, по официальным данным коалиции, число погибших среди гражданского населения равнялось 1139, что дает 118 погибших без учета штурма Багуха, последнего оплота сил исламистов халифата. Ранее коалиционные силы США сообщали, что наносят удары только по точкам, которые, по их данным, свободны от присутствия мирного населения.

23 марта Соединенные Штаты признали Сирию и Ирак "свободными от сил ИГ".