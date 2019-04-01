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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Рогозин подвел итог первого полета Ил-112В

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Самолет Ил-112В
Самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Армен Гаспарян/ТАСС

Программа первого полета российского военно-транспортного самолета Ил-112В выполнена полностью, сообщил гендиректор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин.

"Экипаж программу первого полета выполнил в полном объеме. Никаких серьезных вопросов в ходе полета выявлено не было", – приводит его слова РИА "Новости".

"Герой России, шеф-пилот Николай Куимов подтвердил высокие качества нового самолета и поблагодарил конструкторов и завод за прекрасную работу", – добавил Алексей Рогозин.

В субботу днем первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов, который назвал самолет великолепным.

В этот же день планируется подписать приказ о запуске в производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Ил-112В опоздал на два десятка лет и что в итоге получат Воздушно-космические силы России.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
Ил
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