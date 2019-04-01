"Уникальная платформа": Ил-112В совершил первый полет

Новый Ил-112В приземлился в Воронеже после первых летных испытаний

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, разработанный в России, успешно совершил первый полет. Он разрабатывался с 2014 года. Планируется, что уже к 2032 году он почти полностью заменит устаревающий парк Ан-26. Его первая рулежка состоялась еще в декабре прошлого года. С тех пор велись работы по устранению проблем.

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, успешно совершил первый испытательный полет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. Экипажем руководил Герой России Николай Куимов. Во время полета Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. В итоге воздушное судно совершило штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

За ходом полета наблюдали вице-премьер Юрий Борисов, руководители Минобороны и Минпромторга, ОАК, ПАО "Ил" и "ВАСО". По словам Борисова, создание нового самолета является важным этапом для формирования парка военно-транспортной авиации.

"Ил-112В - это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских", - отметил он и также обратил внимание, что самолет строится полностью из отечественных комплектующих и будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что военно-транспортная авиация нуждается в более чем 100 самолетах. По его словам, заполнить эту нишу планируется продукцией отечественного авиастроения.

Ил-112В - это первый военно-транспортный самолет, который был разработан в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Предполагается, что самолет заменит устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году, а к 2032-му уже 90%.

Серийное производство Ил-112 - одна из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС составит примерно 35-37 машин. Ил-112 способен принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза.

Пробную рулежку на взлетно-посадочной полосе "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" первый опытный образец Ил-112В совершил в конце декабря прошлого года. Кадры этого испытания опубликовал телеканал "Звезда".

"Ил-112В сегодня выполнил первые рулежки на взлетно-посадочной полосе! Начался самый ответственный этап подготовки к первому полету", - написал генеральный директор "Ил" Алексей Рогозин в своем фейсбуке.

При этом главный конструктор "Ил" Николай Таликов сообщил телеканалу, что самолет получился перетяжеленным. Он отметил, что это основной вопрос, который стоит перед конструкторами и на который обращает внимание заказчик.

"Да, мы перетяжелили самолет, но, откровенно говоря, труд конструктора таков, что зачастую возникают подобные вопросы. К примеру, на Ил-76 мы проводили три этапа облегчения конструкции. Это естественно", - пояснил инженер.

Об этом он говорил и "Аргументам недели". Специалист уточнил, что получившаяся машина не соответствует тактико-техническому заданию, в том числе, перевозкам пяти тонн на дальность 1,2 тыс. км на аэродром третьего класса (короткие полосы длиной 1,5-1,8 тыс. метров).

"Тут есть объективные причины [перетяжеления самолета] - в авиационной промышленности прошла смена поколений конструкторов. Пополнение шло слабенькое, технические вузы потеряли популярность. А пришел к нам молодой специалист, осмотрелся, подучился и отправился туда, где больше платят", - заметил главный конструктор.

Таликов считает, что разработчики "во многом поэтому упустили проблему веса". По его словам, этот вопрос рассматривался и с военными, и на уровне профильного вице-премьера правительства России, в результате чего был утвержден комплексный план по снижению массы самолета.

Как отметил инженер, только самая первая машина, "единица", останется в повышенной весовой категории.

"Меняем вторичные конструкции, которые на прочность не влияют, делаем перекомпоновку, внедряем композиционные материалы. Силовую конструкцию не трогаем. И выполняем все три основных параметра - дальность, грузоподъемность и категория аэродрома", - пояснил он.

Тогда он говорил, что первый полет самолета запланирован на январь текущего года. В свою очередь, источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что в январе Ил-112В совершит еще две рулежки и три пробежки по взлетно-посадочной полосе, и только после этого начнет первый испытательный полет.

Впервые Ил-112 выкатили на Воронежском авиационном заводе в ноябре. Тогда машина получила заводской номер 01-01. Выкатка машины из цеха окончательной сборки являлась последним этапом перед прохождением госиспытаний.

Лидия Мисник