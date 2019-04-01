Разработчик рассказал об одной из особенностей АК-12

На оружейном предприятии концерна "Калашников" телеканалу Звезда рассказали о ноу-хау новейшего автомата АК-12.

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Речь идет о появившихся на дульном срезе автомата зубцов в форме короны.

Это буквально ноу-хау, оно применяется последние два-три года

– сказал журналисту помощник директора оружейного производства компании Виктор Копытцев.

Он пояснил, что зубцы на дульном срезе АК-12 предназначены для бойцов специальных подразделений и предназначены для выполнения нескольких функций.

Во-первых, они помогают разбить стекло (пластик) при штурме здания, сооружения либо транспортного средства. Как продемонстрировано в сюжете, "зубчатая корона" позволяет пробить стеклянную преграду с гораздо меньшим усилием, чем с помощью АК-74М. При этом скольжение зубцов по гладкой поверхности практически исключается.

Другое назначение "ноу-хау" заключается в том, чтобы преодолевать проволочное заграждение: промежутки между зубцами позволяют "насаживать" проволоку на дульный тормоз таким образом, что выпущенная затем пуля перебивает ее пополам.

Напомним, АК-12 был принят на вооружение в 2018 году. В конце того же года началась серийная поставка автоматов в войска. Речь тогда шла о партии в 2,5 тыс. единиц. Данное оружие утверждено военным ведомством в качестве одной из составляющих экипировки "Ратник".