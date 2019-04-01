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01.04.2019
Военное обозрение

В Индии призвали Россию доказать, что Су-57 - истребитель-"невидимка"

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В индийской прессе активно комментируют известия из России о том, что российский новейший истребитель Су-57 получает экспортный паспорт. О согласовании деталей получения такого паспорта "Военное обозрение" сообщало накануне (материал). В частности, стало известно, что РФ готова представить экспортный вариант Су-57Э на авиасалоне в Объединённых Арабских Эмиратах, который состоится в ноябре текущего года.

Источник изображения: YouTube/ТК "Звезда"

В индийских СМИ, которые следят за информацией по поводу развития программы Су-57 в России, коснулись вопроса о том, что интерес к российскому боевому самолёту будет высоким. В частности, отмечен факт "обкатки" новейших российских истребителей в ходе боевой операции в Сирии.

Обращают на себя внимание комментарии в индийских СМИ по поводу возможного возвращения Нью-Дели к совместному производству истребителей нового поколения. При этом есть и достаточно жёсткие оценки, в которых прослеживается в том числе и уровень недоверия к Су-57 и совместной программе (FGFA).

Махендра Шарма (IDN):

Рано или поздно вариант сотрудничества может быть рассмотрен. Этот вариант: Индия финансирует российское производство и получает возможность участия в партнёрстве и технологические решения. Например, можно было бы получить мощные ракеты, системы электронного управления. Но здесь нужно понимать, что в очередь к России за её экспортным вариантом всё же не выстраиваются. И Индия тоже в этой очереди не стоит. По большому счёту, Россия несёт ответственность за то, какие технологии могла бы предложить Индии за финансирование программы. А сегодня Индия могла бы войти в программу американских истребителей пятого поколения (F-35) и не находиться в зависимости от российского процесса совершенствования (Су-57) – процесса ожидания детского прорезывания зубов.

Амит Пармар (IDN):

Для истребителя 5-го поколения требуется эффективная скрытность. Пусть русские докажут, что их истребитель трудно обнаружить (что он "невидимка"). Пусть испытают свой самолёт по этому показателю. Если он не будет достаточно хорош, то не будет повода и обсуждать это в дальнейшем.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
ОАЭ
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
FGFA
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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Какой же истребитель предпочтут индийцы?
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