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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названа дата подписания приказа о запуске в производство еще двух Ил-112В

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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь.
Источник изображения: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Приказ о запуске в производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В будет подписан в субботу, 30 марта, сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

Слюсарь отметил, что работы предстоит еще много, но состоялся первый полет, а значит, проект военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся.

"Сегодня (суббота, 30 марта, – прим. ВЗГЛДЯ) мы подпишем приказ о запуске еще двух машин, которые будут изготовлены и подключены к испытаниям", – приводит его слова РИА "Новости".

Дальнейшей задачей, по его словам, является изготовление серии еще до завершения испытаний и максимально быстрый выход на серию из 12 машин.

"Именно эта серия обеспечит потребности Министерства обороны и оптимальную загрузку производства", – подчеркнул он. "За всем этим стоит большая работа, которая была проведена на протяжении последних 15-ти лет. Я искренне благодарю людей, которые верили в проект, много сделали, чтобы этот полет состоялся. Впереди у нас много задач", – добавил глава ОАК.

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.

В субботу днем первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов, который назвал самолет великолепным.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Ил-112В опоздал на два десятка лет и что в итоге получат Воздушно-космические силы России.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
Ил
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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