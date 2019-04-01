ОАК будет докапитализирован на 2,2 млрд рублей

Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) предоставят 2,22 млрд рублей на капитальные вложения в производство самолета Ил-114-300.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

Принятое решение позволит обеспечить разработку и организацию серийного производства самолета Ил-114-300.

Суммарная мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, составит более 8,5 тыс. кв. метров производственных площадей. Ввести в эксплуатацию необходимо до 2021 год, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что первый военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе.

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Евгения Шестак