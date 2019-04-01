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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

ОАК будет докапитализирован на 2,2 млрд рублей

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Ил-114-300
Самолет Ил-114-300.
Источник изображения: http://aviation21.ru/

Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) предоставят 2,22 млрд рублей на капитальные вложения в производство самолета Ил-114-300.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

Принятое решение позволит обеспечить разработку и организацию серийного производства самолета Ил-114-300.

Суммарная мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, составит более 8,5 тыс. кв. метров производственных площадей. Ввести в эксплуатацию необходимо до 2021 год, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что первый военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, на сколько опоздал долгожданный полет первого созданного после распада СССР российского самолета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Ил-114
Ил-114-300
Компании
ОАК
Персоны
Медведев Дмитрий
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