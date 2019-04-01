Летчик восторженно отозвался об Ил-112В

Шеф-пилот "Ильюшина", Герой России Николай Куимов рассказал о первом полете легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

"Великолепный самолет, вопросов к нему нет, полет прошел хорошо", – приводит его слова РИА "Новости".

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В субботу днем первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов, в воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.

В пресс-службе Авиационного комплекса им. Ильюшина рассказали об успешном первом полете самолета.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Ил-112В опоздал на два десятка лет и что в итоге получат Воздушно-космические силы России.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Ольга Никитина