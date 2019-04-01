Рогозин по-украински оправдался за "убожество" внутри российского самолета

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая в Twitter на критику салона Ту-204-300 для Центра подготовки космонавтов, написал твит на украинском языке.

"Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів (простите, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов — прим. "Ленты.ру")", — так топ-менеджер ответил на вопрос "А почему внутри такое убожество?"

"Вообще-то, я гражданин и патриот России", — парировал спросивший Рогозина пользователь, добавив, что ему стыдно за салон современного российского самолета, который, по его мнению, хуже иномарки 1990-х годов.

"Нужно гордиться достижениями страны и позориться ее провалами. И по вашему мнению космонавта можно хоть на телеге везти?" — продолжил юзер. Ответа от главы "Роскосмоса" на этот твит пока не последовало.

8 марта Рогозин, отвечая на критику пользователей Twitter, заявил, что российская космическая отрасль серьезно отстает от американской в плане финансирования. "Это для нас большая проблема с точки зрения поддержки перспективных проектов. Но это вопрос не к "Роскосмосу"", — указал топ-менеджер.