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01.04.2019
Lenta.ru

Рогозин по-украински оправдался за "убожество" внутри российского самолета

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Источник изображения: Фото: @Rogozin

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая в Twitter на критику салона Ту-204-300 для Центра подготовки космонавтов, написал твит на украинском языке.

"Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів (простите, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов — прим. "Ленты.ру")", — так топ-менеджер ответил на вопрос "А почему внутри такое убожество?"

"Вообще-то, я гражданин и патриот России", — парировал спросивший Рогозина пользователь, добавив, что ему стыдно за салон современного российского самолета, который, по его мнению, хуже иномарки 1990-х годов.

"Нужно гордиться достижениями страны и позориться ее провалами. И по вашему мнению космонавта можно хоть на телеге везти?" — продолжил юзер. Ответа от главы "Роскосмоса" на этот твит пока не последовало.

8 марта Рогозин, отвечая на критику пользователей Twitter, заявил, что российская космическая отрасль серьезно отстает от американской в плане финансирования. "Это для нас большая проблема с точки зрения поддержки перспективных проектов. Но это вопрос не к "Роскосмосу"", — указал топ-менеджер.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ту-204
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
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