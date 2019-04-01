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01.04.2019
Известия.ru

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Автомат "Калашникова" АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.

Инновация предназначена для десантников. Во-первых она помогает разбить стекло при штурме здания или транспортного средства, не расходуя при этом патроны. Даже не самый сильный удар даст результат.

Во-вторых, им можно перебить заграждение из колючей проволоки, сообщается на сайте телеканала "Звезда".

Как отметил разработчик, корона применяется на автомате "последние два-три года", но никто не обращал на нее внимание.

АК-12 призван заменить АК-74М. Автоматы предназначены для боевой экипировки "Ратник", которая позиционируется как экипировка "солдата будущего".

В конце 2018 года АК-12 приняли на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия оружия поступила в войска — военным передали 2,5 тыс. единиц оружия.

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Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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