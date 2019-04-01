Из "мотолыги" сделали лёгкий танк

Советский бронетранспортёр МТ-ЛБ получил китайскую танковую башню. Вчера, 29 марта, мьянманский блог Myanmar Defence Weapons опубликовал фото опытного образца лёгкого танка, созданного путём совмещения советского бронетранспортёра и китайской пушки.

Новая мьянманская разработка использует шасси и корпус от советской САУ 2С1 "Гвоздика", которая, в свою очередь, построена на базе гусеничного бронетранспортёра МТ-ЛБ. В качестве боевого модуля используется башня со 105-мм пушкой, используемая также в китайской колёсной бронированной машине WMA301 (PTL02) Assaulter.

Опытный образец мьянманского лёгкого танка. Источник изображения: aagth1.blogspot.com

По неофициальной информации, Мьянма получила от Украины сборочную линию для производства корпусов для бронетехники. В частности, из данных логистических компаний известно, что Украина передала в Мьянму "комплект технической документации для технологического проекта сборочного производства легкобронированной техники (БТР-4У и 2С1У) и средних танков ММТ-40". Кроме того, по данным компании Great Export Import, Украина ведёт поставки оборудования для сборочной линии.

Скриншот с сайта логистической компании Great Export Import. Источник изображения: defence-blog.com

Многоцелевой транспортёр/тягач лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) был разработан в 60-е годы на Харьковском тракторном заводе. Благодаря высокой проходимости, низкому профилю и лёгкости модификации эти машины используются для выполнения широкого спектра задач. За время производства выпущено почти 10 000 единиц МТ-ЛБ. Сегодня различные модификации этой машины состоят на вооружении десятков армий.

2С1 "Гвоздика" — советская 122-мм самоходная гаубица, разработанная ОКБ-9 завода "Уралмаш" и Харьковским заводом имени Серго Орджоникидзе (ныне — Харьковский тракторный завод). За время производства (с 1969 по 1991 год) в Советском Союзе было выпущено более 10 000 "Гвоздик", кроме того, эти машины серийно производились в Болгарии и Польше.