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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американские СМИ забеспокоились из-за полета российского Ту-154М над "Зоной 51"

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Источник изображения: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

Самолет Ту-154М ЛК-1 Военно-космических сил России в ходе наблюдательного полета над территорией США в рамках договора по открытому небу оказался над базой Грум-Лейк в штате Невада, более известной как "Зона 51", сообщают американские СМИ.

"Русские только что совершили облет "Зоны 51". Специально оборудованный российский самолет Ту-154М Open Skies совершает большой тур по самым секретным объектам на западе Америки", – пишет The Drive. Издание опубликовало подробный разбор полета российского военного самолета над территорией США.

По данным издания, из аэродрома в Грейт-Фолс в штате Монтана Ту-154М направился на юг, в сторону центральной Калифорнии, где пролетел над станцией ВМС США Лемур. Затем через Нормандские острова направился к аэропорту Эдвардса, прогулялся вокруг форта Ирвин и облетел авиабазу Чайна Лэйк.

Потом Ту-154М отправился к самому большому в мире учебно-испытательному полигону Невады – NTTR, обширная территория которого включает множество военных объектов, в том числе загадочную базу Грум-Лейк, более известную как "Зона 51".

Как отмечает "Российская газета", есть конспирологическая теория о том, что именно там, в "Зоне 51", ЦРУ якобы прячет потерпевшие крушение НЛО и проводит опыты над инопланетянами.

Непосредственно над "Зоной 51" авиасообщение запрещено, но американское издание не исключает, что панорамные камеры российского самолета позволяют собирать информацию и по всей траектории полета.

Кроме того, путь Ту-154М пролег через Юкку-Флэт, где расположен заводов по сборке ядерного оружия, аэропорт Хилл, авиабазу Неллис.

О наблюдательном полете Ту-154М Военно-космических сил России над американской территорией сообщалось накануне.

Добавим, что в марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
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Продукция
KC-135
Ту-154
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Проекты
Ядерный щит
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