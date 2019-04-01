Американские СМИ забеспокоились из-за полета российского Ту-154М над "Зоной 51"

Самолет Ту-154М ЛК-1 Военно-космических сил России в ходе наблюдательного полета над территорией США в рамках договора по открытому небу оказался над базой Грум-Лейк в штате Невада, более известной как "Зона 51", сообщают американские СМИ.

"Русские только что совершили облет "Зоны 51". Специально оборудованный российский самолет Ту-154М Open Skies совершает большой тур по самым секретным объектам на западе Америки", – пишет The Drive. Издание опубликовало подробный разбор полета российского военного самолета над территорией США.

По данным издания, из аэродрома в Грейт-Фолс в штате Монтана Ту-154М направился на юг, в сторону центральной Калифорнии, где пролетел над станцией ВМС США Лемур. Затем через Нормандские острова направился к аэропорту Эдвардса, прогулялся вокруг форта Ирвин и облетел авиабазу Чайна Лэйк.

Потом Ту-154М отправился к самому большому в мире учебно-испытательному полигону Невады – NTTR, обширная территория которого включает множество военных объектов, в том числе загадочную базу Грум-Лейк, более известную как "Зона 51".

Как отмечает "Российская газета", есть конспирологическая теория о том, что именно там, в "Зоне 51", ЦРУ якобы прячет потерпевшие крушение НЛО и проводит опыты над инопланетянами.

Непосредственно над "Зоной 51" авиасообщение запрещено, но американское издание не исключает, что панорамные камеры российского самолета позволяют собирать информацию и по всей траектории полета.

Кроме того, путь Ту-154М пролег через Юкку-Флэт, где расположен заводов по сборке ядерного оружия, аэропорт Хилл, авиабазу Неллис.

О наблюдательном полете Ту-154М Военно-космических сил России над американской территорией сообщалось накануне.

Добавим, что в марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.

Ольга Никитина