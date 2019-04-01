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01.04.2019
Lenta.ru

Россия подняла в воздух замену украинскому Ан-26

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Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В, созданный для замены парка Ан-26 украинского производства, совершил испытательный полет над Воронежем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина".

Самолет штатно приземлился на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества. Источник агентства уточняет, что программа полета завершена успешно.

Первый опытный образец самолета выкатили в ноябре прошлого года, первую рулежку он совершил в декабре. Создание транспортника сопровождается проблемами: машина, по словам главного конструктора "Ильюшина", вопреки тактико-техническому заданию получилась перетяжеленной. Опасения относительно успеха проекта высказывали и сторонние эксперты.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения Вооруженных сил России.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
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