Россия подняла в воздух замену украинскому Ан-26

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В, созданный для замены парка Ан-26 украинского производства, совершил испытательный полет над Воронежем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина".

Самолет штатно приземлился на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества. Источник агентства уточняет, что программа полета завершена успешно.

Первый опытный образец самолета выкатили в ноябре прошлого года, первую рулежку он совершил в декабре. Создание транспортника сопровождается проблемами: машина, по словам главного конструктора "Ильюшина", вопреки тактико-техническому заданию получилась перетяжеленной. Опасения относительно успеха проекта высказывали и сторонние эксперты.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения Вооруженных сил России.