Ил-112В успешно завершил первый испытательный полет

Глава Минпромторга Денис Мантуров напомнил, что в самолете использованы только российские узлы и агрегаты и применен ряд новейших технологий

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Первый полет Ил-112В прошел успешно. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ПАО "Ильюшин".

"Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В успешно совершил первый полет", - сообщили в предприятии.

В свою очередь вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин напомнил, что "Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период".

"Ил-112 будет помогать в решении многих задач, как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе", - сказал он.

Он отметил, что "теперь перед дивизионом "Ильюшин" стоят не менее важные и ответственные задачи по проведению летных испытаний и подготовке к серийному производству Ил-112В, которое будет осуществляться в Воронеже".

Рогозин подчеркнул, что 100% узлов и агрегатов самолета - российского производства, большая часть из них создана структурами Госкорпорации "Ростех". Так, двигатели созданы "Объединенной двигателестроительной корпорацией". В сфере ответственности холдинга КРЭТ "Ростеха" - система автоматизированного управления, а "Технодинамика" разработала для самолета шасси, элементы гидравлики и систему электроснабжения.

Заполнить нишу

В свою очередь пресс-служба Минпромторга приводит слова главы ведомства Дениса Мантурова о том, что потребность в обновленном парке военно-транспортной авиации составляет более 100 самолетов.

"Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения. Это послужит интересам основного заказчика - военного ведомства - и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности. В самолете использованы только российские узлы и агрегаты и применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске", - заявил Мантуров.

После завершения первого полета президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь поздравил коллектив Воронежского акционерного самолетостроительного общества, конструкторов и инженеров КБ "Ильюшин".

"Легкий транспортник Ил-112 должен прийти на замену устаревших машин семейства "Ан". Здесь существует огромный отложенный спрос", - сказал он.