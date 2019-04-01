В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

Так он прокомментировал заход в Черное море кораблей НАТО, которые проведут учения с Грузией и Украиной.

"Все это очевидное бряцание оружием. Подобное поведение США в Черном море вызывает некое напряжение. Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтрё в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море. Недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в черноморском регионе", — сказал Гемпель РИА Новости.

По его мнению, все заходы иностранных военных кораблей должны согласовываться с государствами черноморского региона и не идти вразрез с политикой добрососедства.

Конвенция Монтрё от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. В соответствии с ней торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания. Так, корабли нечерноморских государств могут находится в акватории не более чем 21 сутки.