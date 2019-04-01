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01.04.2019
ТАСС

Источник: новый российский военный транспортник Ил-112В впервые поднялся в воздух

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Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Артур Саркисян/ТАСС

Полет самолета, который в воздухе сопровождает Ил-114, продлится 45 минут

ВОРОНЕЖ, 30 марта. /ТАСС/. Первый полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В начался на Воронежском авиастроительном объединении, сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Самолет Ил-112В только что впервые взлетел с аэродрома, он пробудет в воздухе 45 минут", - сообщил источник.

Он добавил, что вначале взлетел самолет-лаборатория Ил-114 производства компании "Радар ММС", предназначенный для отработки в полете радиоэлектронного оборудования, выполнения радиолокационной, фото- и тепловизионной съемки. Самолет Ил-114 сопровождает Ил-112В в его первом полете.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Ил-114
Компании
Радар ммс
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