Источник: новый российский военный транспортник Ил-112В впервые поднялся в воздух

Полет самолета, который в воздухе сопровождает Ил-114, продлится 45 минут

ВОРОНЕЖ, 30 марта. /ТАСС/. Первый полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В начался на Воронежском авиастроительном объединении, сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Самолет Ил-112В только что впервые взлетел с аэродрома, он пробудет в воздухе 45 минут", - сообщил источник.

Он добавил, что вначале взлетел самолет-лаборатория Ил-114 производства компании "Радар ММС", предназначенный для отработки в полете радиоэлектронного оборудования, выполнения радиолокационной, фото- и тепловизионной съемки. Самолет Ил-114 сопровождает Ил-112В в его первом полете.