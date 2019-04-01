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01.04.2019
Российская газета

Российский самолет пролетел в США рядом с секретной "Зоной 51"

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Источник изображения: РИА Новости/Владимир Иванов

Реактивный самолет Ту-154М совершил полет над американскими военными базами, складами оружия и заводами по сборке ядерного оружия. Это первая миссия России в рамках "Открытого неба" в США за год.

За вояжем российского самолета пристально наблюдало издание онлайн-издание The Drive.

В статье сразу же обговаривается то, что самолет оснащен только разрешенными оптическими датчиками и средствами съемки. Кроме того на его борту согласно договору находятся наблюдатели со стороны США.

И все же автору явно не дает покоя, что русский самолет облетает важнейшие стратегические точки.

Итак, каков же его маршрут? Из аэродрома в Грейт-Фолс (штат Монтана) Ту-154М направился на юг, в сторону центральной Калифорнии. Там он пролетел над станцией ВМС США Лемур. Затем через Нормандские острова направился к аэропорту Эдвардса, прогулялся вокруг форта Ирвин и облетел авиабазу Чайна Лэйк.

Следующим пунктом путешествия стал самый большой в мире учебно-испытательный полигон Невады (NTTR). Его обширная территория включает в себя множество военных объектов. В том числе и загадочную базу Грум-Лейк, более известную как "Зона 51".

Это место, предназначенное для секретных военных испытаний, будоражит воображение американцев.

Многие уверены, что именно здесь ЦРУ прячет потерпевшие крушение НЛО и проводит опыты над инопланетянами.

Непосредственно над "Зоной 51" авиасообщение запрещено. Но автор статьи не исключает, что панорамные камеры самолета позволяют собирать информацию и по всей траектории полета.

Также путь Ту-154М пролег через Юкку-Флэт, где расположен заводов по сборке ядерного оружия, аэропорт Хилл, авиабазу Неллис.

Также он облетел Сан-Диего и на побережье Южной Калифорнии, где есть множество военных баз и складов оружия.

В завершение автор напоминает, что проект "Открытое небо" был под угрозой закрытия. Россию обвиняли в том, что якобы оборудование Ту-214 ОН, участвовавшего в программе, не соответствовало требованиям договора.

Власти США посчитали, что русская сторона получает от "Открытого неба" гораздо больше информации, чем американская.

Похоже, этого мнения по-прежнему придерживается обозреватель издания.

"У россиян определенно есть тонна новых разведывательных данных, которые можно было получить после вчерашней миссий", - делает он заключение в конце статьи.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-154
Ту-214
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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