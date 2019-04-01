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01.04.2019
WarSpot

Дальневосточные успехи F-35

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Ещё одна страна вооружилась новейшими американскими "стелсами". Вчера, 29 марта, газета The Korea Herald сообщила о том, что на авиабазу южнокорейских ВВС Чхонджу прибыла первая партия самолётов F-35A.

Военное ведомство Республики Корея заказало 40 самолётов F-35A Lightning II, которые должны быть поставлены до 2021 года. Первый из них был передан ВВС Южной Кореи в прошлом году, но остался в США для обучения пилотов. Теперь же первая пара "Молний" прибыла на Корейский полуостров, и уже в ближайшие два месяца ВВС Южной Кореи планируют объявить об их операционной готовности.

Истребитель F-35A.

Источник изображения: koreaherald.com

В прошлом году компания Lockheed Martin произвела по южнокорейскому контракту шесть F-35. До конца текущего года Республика Корея планирует принять на вооружение первую десятку самолётов, а реализация контракта на все 40 истребителей рассчитана до 2021 года. Кроме того, Южная Корея рассматривает возможность закупки истребителей F-35B для оснащения своих вертолётоносцев.

В эти же дни Япония объявила об операционной готовности своих истребителей F-35. 302-я тактическая истребительная эскадрилья японских ВВС заменила морально устаревшие самолёты Mitsubishi F-4EJ Kai, которые являются лицензионной копией McDonnell Douglas F-4 Phantom II.

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Оригинал публикации
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Страны
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-4
Компании
KAI
Lockheed-Martin
MD Helicopters
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