Ошибка ЦРУ: в спецслужбе не понимают русских

ЦРУ допустило ошибку в призыве на службу русскоговорящих

ЦРУ разместило в метро в Вашингтоне плакат с приглашением на работу в ЦРУ русскоязычных сотрудников, при этом в тексте авторы допустили грамматическую ошибку. Ранее в США отчеканили памятную монету, посвященную встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Хельсинки, и сделали на ней сразу три опечатки на русском языке.

Авторы рекламного плаката с приглашением на работу в ЦРУ русскоязычных сотрудников в Вашингтоне допустили грамматическую ошибку - на это обратили внимание американские пользователи твиттера.

На билборде, который появился на одной из станций метро американской столицы, написан призыв, состоящий из двух частей на русском и английском языках - "Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security", передает РИА "Новости".

Фраза переводится как "Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности". При этом авторы рекламы ошиблись и неправильно употребили форму глагола "to be", чем допустили рассогласование единственного и множественного чисел во фразе.

В ноябре прошлого года в США отчеканили памятную монету, посвященную встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Хельсинки, и сделали на ней сразу три опечатки на русском языке, передает ФАН.

Сувенир выставили на продажу на официальном сайте "Сувенирный магазин Белого дома". Вместе с тем VOX обратил внимание на тот факт, что магазин не имеет отношения к Белому дому.

На одной стороне монеты изображены портреты Трампа и Путина на фоне российского и американского флагов с гербами обеих стран.

Там же выбито: "Президент Дональд Трамп. Президент Владимир Путин. Соединенные штаты Америки. Российская Федерация".

Также была указана цитата американского лидера со встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в июне в Сингапуре: "Прошлое не должно определять наше будущее".

На другой стороне создатели выгравировали кафедральный собор финской столицы, неподалеку от которого проходил полноформатный саммит лидеров двух стран. Все надписи на английском выполнены без ошибок, в то время как слова на русском языке написаны неправильно.

Фразу "Diplomatic History" перевели как "ддипломатическая история" - с двумя буквами "д", словосочетание "New Era" в русском варианте не согласовано - "новое эра". Helsinki Summit перевели как "Хельпинский саммит", передает НСН.

В сентябре 2017 года ЦРУ объявило в твиттере о наборе сотрудников со знанием русского языка.

"Говорите по-русски? Вы гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", - говорилось в тексте сообщения.

К объявлению также было прикреплено изображение с текстом на русском языке: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".

В ответ на это

МИД России поблагодарил американскую спецслужбу за популяризацию русского языка в мире.

"Спасибо ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами", - указывалось в сообщении российского внешнеполитического ведомства в твиттере.

Твит вызвал живую реакцию в сети. Некоторые пользователи, комментируя твит ЦРУ, в шутку упрашивали взять их на работу, а также дать им американское гражданство. Некоторые пользователи с никнеймами на кириллице отреагировали на предложение, написав на английском.

"Я могу работать на полставки? Я сейчас работаю на ФСБ, но у меня найдется немного времени и для ЦРУ тоже", "Я из России, и я говорю по-русски. Продам Родину за дом в США, бургеры и кока-колу", - гласили комментарии.

10 лет назад занимавшая тогда пост руководителя Госдепартамента США Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову кнопку, которая должна была символизировать перезагрузку отношений между двумя странами. Однако американцы по ошибке написали на кнопке не perezagruzka, а peregruzka.

"Это происходило в Женеве. Там происходили достаточно успешные переговоры. После восьми предыдущих лет эти переговоры были настолько успешны, что министры иностранных дел обоих государств друг другу улыбались", - рассказал заместитель руководителя центра истории российской дипломатической службы Петр Барулин.

Клинтон в этой связи сказала, что они с Лавровым работали над "перезагрузкой", настолько усиленно, что "перегрузили" себя. Эта ошибка впоследствии дала экспертам много поводов шутить, что новая политика была обречена на старте.

Рафаэль Фахрутдинов