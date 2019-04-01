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01.04.2019
Военно-промышленный курьер

США: российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300

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Источник изображения: vpk-news.ru

Зенитные системы пострадали от "блэкаутов", уверен спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Прибывшие в Венесуэлу российские военные, вероятно, помогают наладить работу зенитных ракетных систем С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Я считаю, что, как мы и думали с самого начала, они там помогают режиму с С-300, которые пострадали от "блэкаутов", - сказал он на брифинге в госдепе, отвечая на вопрос о военных РФ.

Абрамс, говоря о том, какие еще задачи могут выполнять российские военные, ответил: "Мы следим". Он подчеркнул, что, как и в случае с кубинским военным присутствием в Венесуэле, "речь не идет о гигантском количестве военных".

"Однако их воздействие на ситуацию в Венесуэле может быть существенным", - добавил американский спецпредставитель.

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Страны
Венесуэла
Куба
Россия
США
Продукция
С-300
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