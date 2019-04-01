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01.04.2019
Военное обозрение

Авианосец "Викрант" получил СУБ российско-индийской разработки

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В Индии продолжают довооружать авианосец "Викрант", который был спущен на воду ещё в 2013 году. Авианосец строится на судоверфи города Кочин (Индия).

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно, что на днях "Викрант" получил систему управления боем (СУБ, CMS), которая была разработана частной индийской компанией TATA в сотрудничестве с российскими специалистами - с использованием российских технологий. Новая система боевого управления для "Викранта" была передана на днях в присутствии главкома ВМС Индии вице-адмирала Пабби в Бангалоре. Предварительно CMS прошла все необходимые испытания.

Система объединяет датчики учёта вооружений, боеприпасов, каналы передачи данных от одного узла к другому, каналы обмена информации между членами экипажа, ответственными за вооружения.

Главком ВМС Индии отметил, что такого рода сотрудничество государственного и частного капитала с привлечением иностранных технологий является "важной составляющей проекта "Делай в Индии".

Морские ходовые испытания авианосца "Викрант" с новейшей системой боевого управления планируется начать летом 2020 года. А в состав флота авианосец должен войти к декабрю 2020-го. Авиакрылом индийского "Викранта" являются палубные истребители МиГ-29К.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29К
Компании
Tata Motors
Проекты
2020-й год
Авианосец
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