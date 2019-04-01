Войти
01.04.2019
РИА Новости

Эксперт оценил последствия сокращения финансирования ГОЗ для ВМФ

153
0
0
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"
Церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации и ввода в строй Балтийского флота ВМФ России головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Мытищи" (бывший "Ураган") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 17.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ожидаемое сокращение со следующего года гособоронзаказа не позволит к 2030 году сделать российский флот вторым по мощи в мире, заявил в Москве на круглом столе Общероссийского движения поддержки флота председатель научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России, доктор технических наук Лев Клячко.

"С 2020 года, мы знаем, объявлено о резком сокращении гособоронзаказа. Как будут выполняться задачи, которые поставлены в стратегии развития военно-морской деятельности к 2030 году стать вторым по силе военно-морским флотом, не совсем понятно. Либо надо менять стратегию, либо подходы к этому делу", - сказал Клячко.

Стратегия развития морской деятельности России до 2030 года была утверждена в декабре 2010 года. Она направлена на обеспечение интересов страны в Мировом океане, предусмотренных в Морской доктрине на период до 2020 года, повышение эффективности основных видов морской деятельности, поддержание сбалансированности специализированного флота, а также на развитие морской деятельности в целом.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
30.01.2019
От дозвука до гиперзвука
05.08.2015
Ту-160М2: пропасть или взлет
24.01.2012
"Выжить без собственной авиации мы не сможем"
02.12.2011
Рогозин о модернизации ОПК
21.11.2011
На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала
15.07.2011
Академик РАН Валентин Пашин: «Флот должен соответствовать интересам страны и её возможностям»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века