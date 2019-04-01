Эксперт оценил последствия сокращения финансирования ГОЗ для ВМФ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ожидаемое сокращение со следующего года гособоронзаказа не позволит к 2030 году сделать российский флот вторым по мощи в мире, заявил в Москве на круглом столе Общероссийского движения поддержки флота председатель научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России, доктор технических наук Лев Клячко.

"С 2020 года, мы знаем, объявлено о резком сокращении гособоронзаказа. Как будут выполняться задачи, которые поставлены в стратегии развития военно-морской деятельности к 2030 году стать вторым по силе военно-морским флотом, не совсем понятно. Либо надо менять стратегию, либо подходы к этому делу", - сказал Клячко.

Стратегия развития морской деятельности России до 2030 года была утверждена в декабре 2010 года. Она направлена на обеспечение интересов страны в Мировом океане, предусмотренных в Морской доктрине на период до 2020 года, повышение эффективности основных видов морской деятельности, поддержание сбалансированности специализированного флота, а также на развитие морской деятельности в целом.