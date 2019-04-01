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01.04.2019
РИА Новости

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

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Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел в пятницу разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данным портала, беспилотник вылетел с авиабазы в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе. После этого аппарат пролетел вдоль черноморского побережья России.

В последнее время деятельность иностранных разведывательных самолетов и БПЛА близ российских границ и военных объектов активизировалась. Зарубежные летательные аппараты военного назначения регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также около российских баз в Сирии.

Недавно у российских границ замечали не только американские разведчики, но и ядерные стратегические бомбардировщики Boeing B-52H.

Российское оборонное ведомство ранее призывало Вашингтон отказаться от подобных разведывательных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.


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Страны
Италия
Россия
Сирия
США
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B-52
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Ядерный щит
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