Вашингтон возвращает стратегию времён Холодной войны

Стратегия внезапного развертывания американских войск в Европе, применяемая Пентагоном во времена Холодной войны, опять возвращается. Соответствующее решение принято в Вашингтоне, пишет официальное издание министерства обороны США Stars and Stripes.

Источник изображения: US Army

Согласно новой стратегии, возрожденной Пентагоном, перед вооруженными силами США стоит задача заново изучить "искусство внезапного развертывания", более известного как "Динамичное использование сил", по которому американская армия должна поддерживать баланс сил с противником путем непредсказуемых перемещений войск.

Как пример издание приводит недавние учения по переброске пехотного батальона армии США из Техаса в Польшу, прошедшие в марте. Такой маневр напоминает времена холодной войны, когда мобилизация подразделений американской армии без их предварительного уведомления была главной особенностью стратегии противостояния Советскому Союзу.

Генерал-майор Джон Гронски, заместитель командующего Национальной гвардией США в Европе по этому поводу заявил, что:

Такая практика будет наблюдаться на постоянной основе, и это будет непредсказуемо для любого противника Америки. Это будет наблюдаться на регулярной основе. И это хорошо для нашей национальной безопасности

По словам заместителя секретаря Совета безопасности Михаила Попова, США восстанавливают трансанлантическую систему перебросок войск усиления из США и Канады в Европу, существовавшую во времена Холодной войны, тем самым увеличивая концентрацию своих подразделений на границе с Россией.