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01.04.2019
Российская газета

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

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Источник изображения: rg.ru

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.

Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Соединенного Королевства, пишет РИА Новости. Отмечается, что британские пилоты работали во взаимодействии с НАТО, сопроводив российские самолеты до границ воздушного пространства Великобритании.

Королевские ВВС всегда отслеживают полеты авиации РФ вблизи границ Британии. На этой неделе истребители поднимались в воздух дважды: аналогичную задачу они выполняли в среду. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что все полеты российских военных самолетов осуществляются в строгом соответствии всем международным правилам использования воздушного пространства. Это подтверждает и британская сторона.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева и является самым крупным в истории авиации сверхзвуковым самолетом. Он способен нести на борту 12 крылатых ракет. Бомбардировщик предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей. Каждый самолет оснащается четырьмя двигателями НК-32. Среди российских летчиков получил прозвище "Белый лебедь".

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