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01.04.2019
Известия.ru

Порошенко рассказал о планах закупить оружие США

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить новейшее вооружение, в том числе в США.

Об этом действующий глава страны рассказал в интервью украинскому телеканалу ICTV, передает "Газета.ру".

Также Порошенко указал, что сейчас вся линия столкновения в Донбассе находится под "инфракрасным наблюдением".

"Это и предусматривает эффективный и решительный отпор на любое нарушение прекращения огня", — сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон ранее заявил "Известиям", что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал "Известиям", что украинские вооруженные силы в 2014 году не соответствовали стандартам НАТО, поэтому Вашингтон и работает над их модернизацией.

18 марта спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер отметил, что США готовы рассмотреть возможности поставок Украине систем противовоздушной и береговой обороны, а также дополнительные ракетные комплексы Javelin.

Россия неоднократно отмечала опасность поставок оружия Киеву, так как это может обострить ситуацию в Донбассе. Также против таких шагов выступали многие европейские политики.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
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